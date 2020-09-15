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В Гродно осудили женщину, которая на женской акции в субботу сорвала маску с неизвестного с камерой

15.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно осудили женщину, которая в минувшую субботу сорвала с неизвестного мужчины с камерой маску. Судья Ленинского района Анна Леусик присудила гродненке Людмиле Таранок 10 суток ареста и штраф — 405 рублей. Она признана виновной в нарушении сразу трех статей КоАП: 10.9 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества — вероятнее всего, речь идет о маске), 17.1 (Мелкое хулиганство), 23.34 (Нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий), сообщает Блог Гродно s13.


Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY

Судебное заседание было выездным и проходило в административном корпусе ИВС на улице Гая. Там Людмила Таранок находится с воскресенья. Свидетелей-милиционеров на суде не было. О том, что женщину осудили, рассказал сын гродненки Влад Таранок.

Напомним, инцидент произошел в эту субботу, 12 сентября. В этот день около торгового дома «Неман» прошла женская акция. Девушки пели песни и скандировали лозунги, водили хороводы. Все это время акцию на камеру снимали двое неизвестных мужчин.


Неизвестный, с которого потом сняли маску, — справа. Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY

В один момент одна из женщин подошла к мужчине с камерой и попыталась сорвать маску. К ней на помощь подбежала еще одна девушка. Вдвоем они сорвали маску с лица, после чего мужчина спешно начал покидать площадку универмага. Девушки бросили ему вслед остатки маски и кричали: «Позор!».

Людмилу Таранок задержали в этот же день в ее квартире вместе с младшим сыном. Семью отвезли в Ленинский РОВД. Влада отпустили под утро после дачи показаний. А Людмилу в воскресенье перевезли в ИВС на улицу Гая.

Людмила Таранок — гродненская активистка, не раз выступавшая на акциях солидарности. Женщина работает много лет в «Гроднопромстрое» штукатуром. Она одной из первых поддержала бастующих на предприятии. Женщина живет вместе с сыном.

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Теги: Гродно
 
 
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