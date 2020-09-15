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Ватикан настаивает на возвращении Тадеуша Кондрусевича в Беларусь

15.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ватикан занимается делом главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши. Об этом заявил Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.


Пьетро Паролино. Фото: Reuters

Кардинал Паролин заявил, что Ватикан вмешался в ситуацию архиепископа Тадеуша Кондрусевича, чему, по его словам, способствовал визит в Минск секретаря по отношениям Святого Престола с государствами (фактически министра иностранных дел) архиепископа Пола Ричарда Галахера, хотя его точные результаты еще неизвестны. Сам визит прошел с 11 по 14 сентября.

— В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться и продолжать руководить своей паствой, — отметил кардинал, добавив, что церковь должна всегда быть «стимулом диалога, согласия и мира».

В то же время в ходе встреч с архиепископом Галахером представители властей вновь подтвердили приглашение папе римскому Франциску посетить нашу страну. Как заявил госсекретарь Паролин, Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту папы римского, но ранее эти планы не были конкретизированы, а пандемия «заблокировала все» на неопределенный срок.

— Думаю, что это один из визитов, который папа будет рассматривать, — отметил Паролин.

Главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин не впустили в Беларусь из Польши. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД на следующий день заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации».

 
Теги: Минск
 
 
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Ватикан занимается делом главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши. Об...
 
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