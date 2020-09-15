|
Ватикан настаивает на возвращении Тадеуша Кондрусевича в Беларусь
15.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ватикан занимается делом главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши. Об этом
Кардинал Паролин заявил, что Ватикан вмешался в ситуацию архиепископа Тадеуша Кондрусевича, чему, по его словам, способствовал визит в Минск секретаря по отношениям Святого Престола с государствами (фактически министра иностранных дел) архиепископа Пола Ричарда Галахера, хотя его точные результаты еще неизвестны. Сам визит прошел с 11 по 14 сентября.
— В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться и продолжать руководить своей паствой, — отметил кардинал, добавив, что церковь должна всегда быть «стимулом диалога, согласия и мира».
В то же время в ходе встреч с архиепископом Галахером представители властей вновь подтвердили приглашение папе римскому Франциску посетить нашу страну. Как заявил госсекретарь Паролин, Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту папы римского, но ранее эти планы не были конкретизированы, а пандемия «заблокировала все» на неопределенный срок.
— Думаю, что это один из визитов, который папа будет рассматривать, — отметил Паролин.
Главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин
В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ватикан занимается делом главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)