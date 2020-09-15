В суде повторно рассматривают дело о жестоком убийстве стариков под Слуцком. Приговор о расстреле был отменен

Источник материала: Tut.by

Минский областной суд повторно рассматривает дело об убийстве и покушении на убийство пенсионеров в Слуцком районе. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили — их сожгли заживо. Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его подельнику Виталию Мятежу дали 22 года колонии, Валентину Бушнину — 18 лет. На преступления мужчины пошли, чтобы получить деньги на выпивку. Верховный суд приговор отменил и направил дело на повторное рассмотрение. Приговоренный к расстрелу Скрундик просил помиловать его.



Обвиняемые на первом судебном заседании. На первой скамейке — Валентин Бушнин, позади него — Валентин Мятеж и Виктор Скрундик. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Серия убийств под Слуцком произошла в прошлом году. 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения были предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику (ранее дважды судим) и 33-летнему Валентину Бушнину (ранее шесть раз судим). По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей, чтобы пропить их.

Через неделю, 21 января, произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу (ранее не судим).

Через 10 дней, 31 января, в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, который признан виновным в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги на выпивку. Пенсионерке удалось спастись. Благодаря тому, что Софья Мацеле выжила, началось расследование по делу о первом убитом, ведь сначала криминального следа правоохранители не обнаружили — это позволило Виктору Скрундику, который оставался на свободе, совершить последующие преступления. При нападении на пенсионерку Скрундик пригрозил: «Давай деньги, иначе будет тебе, как Шугалею». Тогда-то и началось расследование убийств. Скрундика после третьего нападения задержали, после совершения преступления он выпивал с собутыльником.

Фигурантов уголовного дела связывает не только тяга к алкоголю: Валентин Бушнин жил с двоюродной сестрой Скрундика, а Виталий Мятеж — с родной сестрой Виктора.

Во время первого суда обвиняемые частично перекладывали вину друг на друга, наиболее противоречивые показания давал ключевой фигурант — Виктор Скрундик, который то признавал себя виновным, то говорил, что берет вину на себя, так как его запугал ранее неоднократно судимый Бушнин.

Виктор Скрундик родился в многодетной семье. Его мама работала учителем, а папа — милиционером, пока не начались проблемы с алкоголем, жили в Минске. Пьянство привело семью на родину отца, в деревню под Слуцком. Вскоре отца и мать лишили родительских прав, они по очереди стали попадать за решетку, а детей забрали в интернат, за исключением Виктора: его воспитывали бабушка и дедушка в деревне.

Родная сестра Виктора рассказывала, что молодой человек был жесток, особенно когда выпивал — избивал и ее, и бабушку, угрожал даже маленьким племянникам. Его жизнь была повторением судьбы родителей, зависимых от алкоголя, неоднократно судимых. Отец умер, где мать, дети так и не знают.

В ходе судебных прений гособвинитель обратил внимание на психологический портрет Виктора Скрундика: низкая самооценка, упрямство, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен.

— Я искренне прошу прощения у родных убитых, — заявлял в Верховном суде Виктор Скрундик, которого Минский областной суд приговорил к исключительной мере наказания — расстрелу. — В данный момент не знаю, как мне доказать, что я раскаиваюсь. Если можете, простите меня, я понимаю, что жизнь близких не вернуть. Бог учит прощать и давать человеку шанс на жизнь. Каждый день и каждую минуту думаю, что пришлось пережить вам. Каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслью вернуть все назад, но это невозможно. Прошу вас дать мне шанс на исправление.

Верховный суд отменил приговор, дело направлено на повторное рассмотрение в Минский областной суд. Процесс проходит в здании суда Слуцкого района. Фигурантам по-прежнему грозит самое суровое наказание — вплоть до смертной казни. Родные убитых настаивали именно на этом.