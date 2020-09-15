Суды над журналистами: фотокорреспондент работал за компьютером, милиционеры говорят - митинговал

Источник материала: Tut.by

15 сентября в суде Фрунзенского района было рассмотрено административное дело в отношении внештатного фотожурналиста TUT.BY Владимира Гридина, которого задержали 13 сентября после акции протеста, когда он находился в кафе — отбирал и обрабатывал снимки, чтобы отправить их в редакцию. Вместе с Гридиным в кафе также был фотограф газеты «Новы час» Александр Васюкович и его приятель Егор Колягин. Неожиданно в кафе вошли пять сотрудников милиции, заломили руки Гридину, Васюковичу, Колягину и увели их в микроавтобус. Последние сутки задержанные провели на Окрестина. Их обвиняют в участии в митинге.



Владимир Гридин. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно протоколу об административном правонарушении, Владимир Гридин 13 сентября принял участие в несанкционированном митинге на улице Романовская Слобода, 7, в период времени с 21.05 по 21.20. Гридин якобы выкрикивал лозунги «Позор», «Жыве Беларусь», «Уходи». В материалах дела — рапорт сотрудника милиции, протокол опроса сотрудника милиции: там Наровец Егор Сергеевич без особых подробностей повторяет слово в слово то, что указано в протоколе.

В суд свидетели со стороны милиции не явились.

Владимир Гридин заявил, что вину не признает. По его словам, 13 сентября он работал как фотожурналист на акции протеста в Минске — примерно с 14 до 20 часов, делал фоторепортаж с Немиги до «Арены-Сити» — по ходу движения колонны протестующих. Поскольку в тот день интернет практически не работал, отправить снимки в режиме онлайн Гридин не мог, поэтому уже после мероприятия он вместе с коллегой Александром Васюковичем зашел в бар «1067» на улице Романовская Слобода, где можно было поймать интернет, отобрать и обработать снимки, чтобы отправить их в редакцию.



Александр Васюкович. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я никуда не выходил из кафе, — поясняет Гридин в суде. — Васюкович и его приятель Егор Колягин, который тоже был в баре, выходили на улицу покурить. Я не курю, все время сидел в баре, работал за компьютером со снимками. В начале девятого в кафе вошло около шести сотрудников ОМОНа, и нас задержали. Я показал удостоверение журналиста, а мне заломили руки. Единственное, что они позволили, — собрать технику. Потом нас завели в бусик и доставили во Фрунзенское РУВД. Я неоднократно повторял, что я журналист, но они не хотели слушать. С протоколом я не согласен. Во-первых, я журналист, никакие лозунги я не выкрикивал, у меня нет на это никакого права. В кафе я выбирал и обрабатывал снимки, чтобы отправить их в редакцию. Во-вторых, в это время никакого митинга на Романовской Слободе вообще не было.



Егор Колягин. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде просмотрели видео из бара, на котором видно, как задерживают журналистов, которые там работали за компьютерами, а также программиста Егора Колягина, который был рядом с ними. Отметим, что процессы по делам Васюковича и Колягина проходили параллельно в соседнем зале суда Фрунзенского района, обвинения те же, что и у Гридина.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После просмотра видео материалы дел в отношении Колягина и Гридина отправлены во Фрунзенское РУВД для устранения недостатков.

По делу Васюковича решение пока не оглашено.

Отпустят ли задержанных сегодня, неизвестно. Формально их могут удерживать и сегодня, и завтра — до 72 часов с момента задержания.

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Журналиста «Медиа-Полесья» Евгения Николаевича осудили на 10 суток .

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