«Таких специалистов в области всего три». В Витебске за мирные марши осудили врача-онколога

Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Витебска 15 сентября рассмотрел административное дело врача-онколога Анны Гайдаш. Милиция составила на нее протоколы за участие в двух воскресных несанкционированных шествиях по городу — 30 августа и 6 сентября. По двум протоколам суд оштрафовал медика на 4 базовые величины (108 рублей).



Анна Гайдаш

Анне Гайдаш 25 лет, родом из Солигорска. Работает врачом в областном клиническом онкодиспансере.

— Я — молодой специалист, стаж в профессии — два года, нахожусь еще на отработке [по распределению после университета], — рассказала TUT.BY о себе Анна.

Поддержать девушку на суд пришло много ее коллег. Они отметили, что у нее узкая и редкая врачебная специализация:

— Анна — не просто онколог, а онкогематолог — врач, который лечит онкологические заболевания крови. Таких специалистов в Витебской области всего три. И такого вот профессионала у нас сегодня судят.





Анну Гайдаш обвиняли по двум протоколам — оба по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Санкции ч. 1. ст. 23.34 — штраф до 30 базовых величин или административный арест.

В первом протоколе милиция отметила, что днем 30 августа возле ТЦ «Марко-сити» на улице Ленина Анна Гайдаш «принимала активное участие в несанкционированном пикетировании, несла плакат».

Во втором протоколе говорится, что 6 сентября возле ТЦ «Марко-сити» Анна Гайдаш «передвигалась в колонне в несанкционированном уличном шествии, несла плакат, выкрикивала лозунги». В протоколе также отмечено, что другие демонстранты при этом «держали полотнища и флаги бело-красно-белого цвета».

В рапорте за 6 сентября сотрудник Железнодорожного РОВД, подполковник милиции Куриленко сообщает, что в этот день в центре Витебска прошло несанкционированное уличное шествие. Он описывает события так: «Группа граждан, выстроившись в колонну, став в сцепку, прошла по улице Ленина в сторону дома № 28. В данном мероприятии приняла участие Гайдаш. Шла в первой цепочке с плакатом».



Анна Гайдаш в белом медицинском халате на мирном марше солидарности 6 сентября. В этот день между милицией и протестующими произошло несколько жестких стычек в центре Витебска



Мирная демонстрация 30 августа в Витебске. Врач-онколог с плакатом «Увольняя, похищая врачей, задумайся: кто будет тебя лечить?»

И 30 августа, и 6 сентября, по мнению милиции, Анна публично выражала «общественно-политические, личные и иные интересы», при этом находилась в группе людей, которые собрались «с целью выражения протеста против организации и порядка проведения выборов президента Республики Беларусь».

Анна подтвердила, что и 30 августа, и 6 сентября несла плакаты, которые изготовила сама. Однако не признала, что выражала на акциях «личные интересы»:

— В протоколе фигурирует фраза, что я выражала несогласие с проведением выборов президента. Это не так. Как врач, как представитель медицинского сообщества, я выступала против насилия. И выражала я не личные, а исключительно общественные интересы.



Судья Светлана Воротынская

— Вы понимали, что участвуете в несанкционированном массовом мероприятии? — спросила судья Светлана Воротынска.

— Это [площадка возле ТЦ «Марко-сити"] общественное место. И я туда пришла по личной инициативе.

Перед тем как вынести решение, судья поинтересовалась размером зарплаты врача-онколога.

— За неполный месяц работы в августе я получила 673 рубля, — ответила доктор.

Судья оштрафовала Анну Гайдаш на 4 базовые величины (108 рублей).





Анна призналась журналистам, что готовилась к худшему:

— Даже к «суткам» [была готова]. Поэтому удивлена, что дали три базовые. Суд прошел максимально безболезненно: меня пришло поддержать большое количество людей. Среди них — и мои коллеги, и просто неравнодушные горожане. Многих я даже не знаю. Такая поддержка, безусловно, укрепляет. Страшно ли мне было? Нет, не страшно. Стоять за правду никогда не страшно.

Анна добавляет:

— Врачи — всегда против насилия. Врач должен сочувствовать, должен обладать эмпатией — сопереживанием к состоянию другого человека. Если у тебя нет этих качеств, наверное, ты свернул не туда [в жизни].

Напомним, 11 сентября суд Октябрьского района Витебска вынес предупреждение эндоваскулярному хирургу областной клинической больницы Виктору Вороняеву. Его обвиняли в участии в несанкционированном шествии по Витебску 23 августа.