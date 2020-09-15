ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция требует у председателей ТС в «Новой Боровой» сведения о владельцах квартир - недовольны БЧБ

15.09.2020 19:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция требует у председателей товариществ собственников в «Новой Боровой» предоставить сведения о владельцах квартир в квартале. Такие запросы вместе с предписаниями насчет бело-красно-белых флагов на фасадах в понедельник 14 сентября вручили всем председателям местных товариществ. Жители квартала поделились фотографиями документов.


Новая Боровая. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Председателей товариществ собственников в «Новой Боровой» вчера вызывали в УВД Минского райисполкома. Там выдали предписания и запросы сведений о собственниках, председатели ТС ознакомили с ними жителей в домовых чатах.

В милиции недовольны бело-красно-белыми флагами, которые вывешивают жильцы квартала.


Фото: читатель TUT.BY



В товариществах подтвердили реальность документов.

В рамках проверки в соответствии с нормами ПиКоАП милиция требует предоставить сведения о владельцах квартир в отдел охраны правопорядка и профилактики УВД Минского райисполкома.

—  Требуют информацию о владельцах всех квартир, — сказал TUT.BY председатель одного из местных ТС. — Пока вместе с юристами готовим ответ. Дело в том, что с мест общего пользования жители давно уже поснимали флаги. А то, что они вывешивают на окнах и на балконах — это их личное дело.

Вручили и предписания об устранении нарушений законодательства. У председателей товариществ собственников требуют провести с жильцами профилактические беседы о недопустимости вывешивания красно-белых флагов на фасады зданий и сооружений (это трактуют как нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, ст. 21.14 КоАП). О «противоправных действиях» председатели должны сообщать в УВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция требует у председателей товариществ собственников в «Новой Боровой» предоставить сведения о владельцах квартир в квартале. Такие запросы вместе с...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске после сбора подписей по отзыву депутата многодетную мать судят за «участие в акции»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика