Милиция требует у председателей ТС в «Новой Боровой» сведения о владельцах квартир - недовольны БЧБ

Источник материала: Tut.by

Милиция требует у председателей товариществ собственников в «Новой Боровой» предоставить сведения о владельцах квартир в квартале. Такие запросы вместе с предписаниями насчет бело-красно-белых флагов на фасадах в понедельник 14 сентября вручили всем председателям местных товариществ. Жители квартала поделились фотографиями документов.



Новая Боровая. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Председателей товариществ собственников в «Новой Боровой» вчера вызывали в УВД Минского райисполкома. Там выдали предписания и запросы сведений о собственниках, председатели ТС ознакомили с ними жителей в домовых чатах.

В милиции недовольны бело-красно-белыми флагами, которые вывешивают жильцы квартала.



Фото: читатель TUT.BY





В товариществах подтвердили реальность документов.

В рамках проверки в соответствии с нормами ПиКоАП милиция требует предоставить сведения о владельцах квартир в отдел охраны правопорядка и профилактики УВД Минского райисполкома.

— Требуют информацию о владельцах всех квартир, — сказал TUT.BY председатель одного из местных ТС. — Пока вместе с юристами готовим ответ. Дело в том, что с мест общего пользования жители давно уже поснимали флаги. А то, что они вывешивают на окнах и на балконах — это их личное дело.

Вручили и предписания об устранении нарушений законодательства. У председателей товариществ собственников требуют провести с жильцами профилактические беседы о недопустимости вывешивания красно-белых флагов на фасады зданий и сооружений (это трактуют как нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, ст. 21.14 КоАП). О «противоправных действиях» председатели должны сообщать в УВД.