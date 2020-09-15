В Бобруйске после сбора подписей по отзыву депутата многодетную мать судят за «участие в акции»

Источник материала: Tut.by

Ветеринар и мама троих детей, 35-летняя бобруйчанка Екатерина Корзан собирала подписи за отзыв депутата Палаты представителей по Бобруйскому-Ленинскому округу № 78 Ирины Рынейской — а в итоге оказалась в суде за участие в несанкционированном мероприятии. Женщина утверждает, что не ходила с флагами по городу и не скандировала «Жыве Беларусь!» — просто, считает, действовала в соответствии законом.





15 сентября в суд Бобруйского района и Бобруйска пришли полтора десятка горожан, которые решили поддержать Екатерину. Именно они помогли многодетной маме собрать деньги на адвоката, когда выяснилось, что ее ждет судебное разбирательство.

Екатерина Корзан в разговоре с журналистом и горожанами не отрицает — днем 30 августа она пришла на площадь Ленина, где к тому времени собрались участники мирной воскресной акции протеста. Участвовать в несанкционированном мероприятии она не планировала, рассчитывала лишь получить подписи неравнодушных горожан для инициирования собрания с участием депутата Рынейской. Говорит, очень хотелось услышать, что народная избранница думает по поводу последних событий в стране. А потом уже вместе с другими избирателями принимать решение, стоит ли ее отзывать.

Екатерина также рассказала, что из-за сбора подписей по отзыву депутата в провластных телеграм-каналах в отношении нее началась настоящая травля: неизвестные люди опубликовали ее личные данные, включая адрес и мобильный телефон, посыпались угрозы и оскорбления.

— До этого я собирала подписи под обращением к прокурору и председателю горисполкома. Прокурор Бобруйска сообщил, что по городу подано 15 заявлений с жалобами на действия правоохранителей 9−11 августа, сейчас они находятся на рассмотрении в Следственном комитете.

В сборе подписей для проведения собрания Екатерина ничего противоправного не видела, считала это легитимной процедурой. Поэтому была удивлена и напугана, когда 2 сентября ее задержали на улице.

— Допрос в общей сложности длился около 8 часов. Меня не били, но полностью раздели и заставили несколько раз присесть — это было очень унизительно. Потом мне рассказывали, что подписи собирать не надо, потому что «у нас в стране и так все хорошо», — вспоминает женщина. По ее словам, в милиции ей намекали о том, что ее «посадят, а детей отправят в приют». — Я отказалась что-то подписывать и отвечать на вопросы без адвоката, но его ко мне так и не пустили.

Судья Елена Гормаш согласилась приобщить к делу ряд документов, включая ответ на обращение в Палату представителей. В письме речь идет о том, что сбор подписей по отзыву депутата не является пикетом либо акцией протеста и не противоречит Закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

Адвокат Иван Смирнов сообщил, что с 16 сентября Екатерина Корзан является безработной — контракт с Бобруйским мясокомбинатом, где до недавнего времени женщина трудилась ветеринаром, расторгнут по соглашению сторон. Он попросил учесть этот факт при вынесении судебного решения.

Екатерина отказалась признавать вину, заявив, что в акции протеста не участвовала.

Свидетели из числа сотрудников ОВД Ленинского района, в свою очередь, заявили, что женщина на несанкционированном митинге 30 августа выкрикивала лозунги и размахивала руками, «чтобы привлечь к себе внимание». Андрей Баротенко и Павел Коновалов входили в состав информационной группы, которая работала в центре города 30 августа. Оба сотрудника милиции утверждают: женщина выделялась в толпе протестующих и привлекала к себе внимание выкриками. Коновалов, по его словам, вел видеосъемку около часа, и все это время Екатерина Корзан якобы находилась в толпе митингующих.

На представленной суду видеозаписи, которая длилась примерно 15−20 секунд, видно, что женщина руками не размахивает и лозунги не выкрикивает. Адвокат Иван Смирнов указал на то, что слова свидетелей эта видеозапись не подтверждает. Он также отметил, что в протоколе опроса и показаниях Андрея Баротенко есть расхождения: утверждение про выкрики и размахивания руками было озвучено лишь в суде.

Судья объявила перерыв до 16 сентября.