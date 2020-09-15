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В отношении просивших убежище в посольстве Швеции витеблян проводят проверку по факту нападения на милиционеров

15.09.2020 20:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении Виталия и Владислава Кузнечиков из Витебска, которые с 11 сентября Минске и просят убежища">находятся на территории посольства Швеции, идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции. Она началась после стрима, который Владислав Кузнечик сделал с территории дипмиссии. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В отношении жителей Витебска — 47-летнего Виталия Кузнечика и его 29-летнего сына Владислава — ведется административный процесс по факту их участия в несанкционированных массовых мероприятиях, а также проверка по факту нападения на сотрудников милиции.

— Владислав Кузнечик провел с территории посольства Швеции стрим, в котором рассказал, что боится преследования со стороны правоохранителей за участие в митинге в Витебске 6 сентября. После этого сотрудники милиции детально проанализировали имеющиеся у них видео- и фотоматериалы с мест событий. В том числе они использовали материалы из СМИ и соцсетей, — сообщила Ольга Шкуратова.

Милиционеры сделали покадровый просмотр и анализ записей.

— Восстановлена цепочка событий, которая привела к тому, что в отношении Виталия Кузнечика применили физическую силу и спецсредства, — отмечает официальный представитель УВД. — Установлены факты нападения отца и сына на сотрудников милиции. Материалы направлены для проверки в Следственный комитет.

Напомним, в пятницу жители Витебска Виталий и Владислав Кузнечики пришли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища. Тогда отец и сын перепрыгнули через забор.

С той поры мужчины находятся на территории посольства — в ожидании разрешения ситуации. По их словам, в посольстве их обеспечили всем необходимым: едой, спальными местами.


По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ранее Виталий и Владислав рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживала милиция. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались.

— Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В отношении отца и сына, Виталия и Владислава Кузнечиков из Витебска, которые с 11 сентября находятся на территории посольства Швеции, идет проверка по факту...
 
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