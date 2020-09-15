В Бобруйске идут суды над задержанными. Глава Независимого профсоюза «Белшины» голодает в ИВС

Источник материала: Tut.by

Председатель Независимого профсоюза на ОАО «Белшина» Сергей Гурло находится в изоляторе временного содержания и объявил голодовку, сообщает «Бобруйский курьер». В Бобруйске также проходят суды за участие в несанкционированном мероприятии. Уже есть решения по делам в отношении десяти человек.





Сергея Гурло забрали из дома 12 сентября. И вышедшие из ИВС рассказали, что состояние здоровья активиста не очень хорошее, должная медицинская помощь ему не оказывается.

Напомним, на «Белшине» был образован стачком, но забастовка не состоялась, а одного из активистов, Виталия Красницкого, уволили за прогулы. 8 сентября его задержали , выманив из дома под предлогом «беседы с милицией», и дали 10 суток ареста.

14 сентября в Бобруйске за участие в несанкционированном мероприятии судили 11 человек. Им дали штрафы и сутки.

Самый крупный штраф получил Артем Шамаль — 40 базовых величин. Артем считает, это потому, что его во второй раз признали виновным в участии в незаконном мероприятии. О своем задержании Шамаль рассказывает так:

— Двое мужчин, которые меня непосредственно задерживали, не представлялись. Меня отвезли в Ленинский РОВД и там стали бить. Со мной был еще молодой парень в очках (Владислав Брилевский — ред.), мы сидели в одной камере. Его били, потом меня. Кричали при этом «Вы что, родину не любите?» и всякое такое. Обжаловать решение суда не вижу смысла. И за все это время столько людей избили, а еще ни одного уголовного дела не завели. Страха у меня совсем нет — наоборот, еще больше хочется бороться.

Владиславу Брилевскому, об избиении которого рассказывали Артем Шамаль и Артем Мархасев, дали 3 суток ареста. Владислав — инвалид по зрению. Его мать написала жалобу на действия сотрудников милиции в прокуратуру Бобруйска.

На пять суток арестован Андрей Ермолинский. Очевидцы рассказали, что при его задержании в воскресенье 13 сентября сотрудники милиции применяли физическую силу, разбили ему нос и сломали очки.

14 сентября на свободу вышли два известных бобруйских журналиста и общественных деятеля — Алесь Чигирь и Сергей Латинский.

Сергей Латинский — видеооператор, фотограф, спортивный журналист, правозащитник. Его 7 сентября задержала на вокзале транспортная милиция и отвезла в ИВС отбывать 7 суток, которые оставались у него после задержания 19 июня на акции солидарности.

Алесь Чигирь — известный в городе историк, журналист, член общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов», общественный деятель, в прошлом — депутат Бобруйского городского совета. Мужчину задержали в пятницу 11 сентября в аптеке, где работает его супруга Данута Чигирь.