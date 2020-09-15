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В Жлобине за участие в цепи солидарности судили целую семью - пять человек

15.09.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Жлобинского района признал виновными в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) целую семью.


Фото: naviny.media

13 сентября в Жлобине прошла цепь солидарности. Людей на акцию собралось около пятидесяти человек. После мероприятия милиция задержала на вокзале семью из пяти человек, впоследствии их поместили в изолятор временного содержания, а потом судили.

В семье Козич отец, мать, сын и его жена — врачи, дочь и ее муж — программисты. В таком составе (за исключением отца) они и были задержаны, водворены в ИВС, а потом предстали перед судом.

— Сын и невестка — Николай и Елена — живут в Гомеле. Сын работает пульмонологом, дочь — педиатром. Я работаю фельдшером, муж — врачом в реанимации. Дочь Анастасия и зять Геннадий живут в Минске, они программисты, — рассказала БелаПАН Юлия Козич.

По ее словам, 12 сентября все собрались у них в Жлобине, чтобы отметить юбилей отца. На следующий день решили сходить на акцию солидарности, «побыли где-то полчаса и ушли на вокзал, чтобы отправить детей в Гомель и Минск».

— Вот так мы все вместе с детьми и оказались в изоляторе, — отметила Юлия Козич.

Когда Юлия пошла провожать старших детей, дома оставался младший ребенок — восьмилетний сын, муж в это время был на смене в больнице.

— Я просила милицию не оставлять меня в изоляторе, так как дома маленький ребенок, один в квартире. Но их это не остановило. Я расцениваю это как акт подлости, — заметила жительница Жлобина.

В понедельник, 14 сентября, их всех судили. Юлия, ее дочь Анастасия, зять Геннадий и невестка Елена получили штраф «за участие в несанкционированном мероприятии» — каждый по 20 базовых величин.

Сыну Николаю, который работает врачом-пульмонологом, суд выписал 8 суток ареста.

В Жлобине милиция неоднократно привлекала к ответственности целые семьи. Так, например, в изолятор попали музыкант Александр Мамай, его отец Владимир, а дядя Михаил получил штраф.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В семье Козич отец, мать, сын и его жена - врачи, дочь и ее муж - программисты. В таком составе (за исключением отца) они и были задержаны, водворены в ИВС, а потом...
 
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