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Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о создании зеленого коридора для хасидов
15.09.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко поручил правительству связаться с украинской стороной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. Об этом Наталья Эйсмонт сообщила в эфире «Беларусь 1».
— При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло, — пояснила Эйсмонт.
Напомним, более тысячи евреев-хасидов
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