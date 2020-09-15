Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о создании зеленого коридора для хасидов

Источник материала: Tut.by

Лукашенко поручил правительству связаться с украинской стороной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. Об этом Наталья Эйсмонт сообщила в эфире «Беларусь 1».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло, — пояснила Эйсмонт.

Напомним, более тысячи евреев-хасидов застряли на белорусско-украинской границе. Они отправлялись в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год. Однако из-за напряженной ситуации с COVID-19 еще 28 августа Украина закрыла границу.