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Делом Кондрусевича занялись в Ватикане

16.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши.
 
Об этом сегодня, 15 сентября, заявил Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.
 
Глава дипломатии Ватикана сообщил, что вопрос о ситуации с архиепископом Кондрусевичем поднимался во время визита в Минск 11-14 сентября секретаря по отношениям с государствами Святого престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В то же время он отметил, что точные итоги его визита еще не известны.
 
«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой». В то же время он отметил, что костел всегда должен быть «стимулом диалога, согласия и мира», - сказал кардинал Паролин.
 

История вопроса

Напомним, что спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие, которое началось сразу после объявления предварительных результатов. 
 
Начиная с 9 августа в Минске, как и во многих городах Беларуси, проходят массовые акции и мирные митинги людей, которые не принимают действующую власть.
 
15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан». Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам»«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», - сказал он.
 
На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы - не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», - сказал Лукашенко.
 
31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу, после обратился за разъяснениями в Госпогранкомитет.
 
В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД на следующий день заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации».
 
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте, отметил, что выборы должны проходить свободно и в интересах Беларуси.
 

Почему паспорт может оказаться недействительным?

Естественные причины: если он поддельный, истек срок его действия, есть необходимость его обмена или после подачи в милицию (за границей в диппредставительство) заявления о его утрате или краже. 
 
Если в нем не указаны обязательные, предусмотренные законом данные или в этих сведениях допущены ошибки. А также в случае изменения основных данных о владельце документа и связанной с этим заменой паспорта.
 
  • Паспорт могут признать недействительным в случае «невозможности идентификации данных» либо «средств защиты бланка документа», что делает его непригодным для использования.
  • Если вы пролили на паспорт кофе, ребенок порисовал на одной из страниц, документ надорван или там есть другие повреждения.
  • В случае утраты владельцем документа права на его использование, например, в случае смены гражданства Республики Беларусь на гражданство другой страны, а также отмены решения о приобретении гражданства.
  • Кроме этого, в случае сообщения владельцем паспорта ложных сведений или представления подложных, поддельных либо недействительных документов при принятии решения о выдаче документа, удостоверяющего личность; выдачи нового документа, удостоверяющего личность, до истечения срока действия ранее выданного.

Фото tvr.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из...
 
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