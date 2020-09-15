Делом Кондрусевича занялись в Ватикане

Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши.

заявил Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Об этом сегодня, 15 сентября,Государственный секретарь Святого Престола кардинал

Глава дипломатии Ватикана сообщил, что вопрос о ситуации с архиепископом Кондрусевичем поднимался во время визита в Минск 11-14 сентября секретаря по отношениям с государствами Святого престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В то же время он отметил, что точные итоги его визита еще не известны.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой». В то же время он отметил, что костел всегда должен быть «стимулом диалога, согласия и мира», - сказал кардинал Паролин.

История вопроса

Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие, которое началось сразу после объявления предварительных результатов. Напомним, что спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископс обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие, которое началось сразу после объявления предварительных результатов.

проходят массовые акции и мирные митинги людей, которые не принимают действующую власть. Начиная с 9 августа в Минске, как и во многих городах Беларуси,и мирные митинги людей, которые не принимают действующую власть.

15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан». Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам». «Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», - сказал он.

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы - не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», - сказал Лукашенко.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу, после обратился за разъяснениями в Госпогранкомитет.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД на следующий день заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации».

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте, отметил, что выборы должны проходить свободно и в интересах Беларуси.

Почему паспорт может оказаться недействительным?

Естественные причины: если он поддельный, истек срок его действия, есть необходимость его обмена или после подачи в милицию (за границей в диппредставительство) заявления о его утрате или краже.

Если в нем не указаны обязательные, предусмотренные законом данные или в этих сведениях допущены ошибки. А также в случае изменения основных данных о владельце документа и связанной с этим заменой паспорта.

Паспорт могут признать недействительным в случае «невозможности идентификации данных» либо «средств защиты бланка документа», что делает его непригодным для использования.

Если вы пролили на паспорт кофе, ребенок порисовал на одной из страниц, документ надорван или там есть другие повреждения.

В случае утраты владельцем документа права на его использование, например, в случае смены гражданства Республики Беларусь на гражданство другой страны, а также отмены решения о приобретении гражданства.

Кроме этого, в случае сообщения владельцем паспорта ложных сведений или представления подложных, поддельных либо недействительных документов при принятии решения о выдаче документа, удостоверяющего личность; выдачи нового документа, удостоверяющего личность, до истечения срока действия ранее выданного.

Фото tvr.by