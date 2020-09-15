|
Делом Кондрусевича занялись в Ватикане
16.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из Польши.
Об этом сегодня, 15 сентября,
Глава дипломатии Ватикана сообщил, что вопрос о ситуации с архиепископом Кондрусевичем поднимался во время визита в Минск 11-14 сентября секретаря по отношениям с государствами Святого престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В то же время он отметил, что точные итоги его визита еще не известны.
«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой». В то же время он отметил, что костел всегда должен быть «стимулом диалога, согласия и мира», - сказал кардинал Паролин.
История вопроса
Напомним, что спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич
Начиная с 9 августа в Минске, как и во многих городах Беларуси,
15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан». Католический иерарх отметил, что «люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам». «Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения - тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», - сказал он.
На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы - не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», - сказал Лукашенко.
31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу, после обратился за разъяснениями в Госпогранкомитет.
В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД на следующий день заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации».
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте, отметил, что выборы должны проходить свободно и в интересах Беларуси.
Почему паспорт может оказаться недействительным?
Естественные причины: если он поддельный, истек срок его действия, есть необходимость его обмена или после подачи в милицию (за границей в диппредставительство) заявления о его утрате или краже.
Если в нем не указаны обязательные, предусмотренные законом данные или в этих сведениях допущены ошибки. А также в случае изменения основных данных о владельце документа и связанной с этим заменой паспорта.
Фото tvr.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который вот уже более двух недель не может вернуться в Беларусь из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)