Правозащитники: Людей продолжают задерживать по всей Беларуси

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Минск, 15 сентября. По всей Беларуси продолжают задерживать людей, сообщает правозащитный сайт spring96.org .



В Гомеле 15 сентября задержан активист Олег Левенец, о своем задержании он успел сообщить в "Фейсбуке". По информации правозащитников, милиция разыскивала Левенца с 11 сентября по подозрению в участии в несанкционированном массовом мероприятии.



Бобруйскую журналистку Ирину Купцевич пригласили в РОВД "на разговор" 15 сентября и тут же задержали по подозрению в участии в несанкционированном массовом мероприятии.



На символической "площади Перемен" в Минске — дворе, где люди постоянно украшают забор бело-красно-белыми лентами и рисуют на трансформаторной будке изображения двух диджеев, включивших песню Цоя 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере, задержан местный житель Степан Латыпов. Он охранял будку от силовиков, которые в очередной раз пришли стирать рисунок. Латыпов требовал, чтобы неизвестные люди в штатском и масках представились. Позже в его квратире был проведен обыск. По информации адвоката, Степан Латыпов задержан в рамках уголовного дела. Подробности неизвестны.



В Гродно сегодня ОМОН в очередной задержал музыканта и общественного активиста Игоря Банцера, который проводит перфоманс возле здания областного суда, где планировалось рассмотрение его дела.



В Могилеве задержаны местный активист Илья Кольцов и член ОО "Таварыства беларускай мовы" Наталья Шименкова.



В деревне Ломшина Минского района задержан Петр Витковский в рамках уголовного дела о препятствовании деятельности сотрудников милиции. Задержание происходило брутально: в дом Витковского ворвались шесть сотрудников милиции, некоторые из них были со щитами.



В Полоцке задержан местный активист Анатолий Прокопенко.



Задержания в Беларуси происходят на фоне многочисленных требований международного сообщества прекратить репрессии в отношении представителей гражданского общества и опозиции.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники: Людей продолжают задерживать по всей Беларуси Минск, 15 сентября. По всей Беларуси продолжают задерживать людей, сообщает правозащитный сайт spring96.org. В Гомеле 15 сентября задержан активист Олег Левенец, о своем...

БелаПАН.