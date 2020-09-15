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Правозащитники: Людей продолжают задерживать по всей Беларуси
16.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 сентября. По всей Беларуси продолжают задерживать людей, сообщает правозащитный сайт
БелаПАН.
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Минск, 15 сентября. По всей Беларуси продолжают задерживать людей, сообщает правозащитный сайт spring96.org. В Гомеле 15 сентября задержан активист Олег Левенец, о своем...
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