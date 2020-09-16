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Сезон осенних субботников откроется в Минске в ближайшие выходные

16.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Осенний месячник по наведению порядка стартует в Минске в ближайшие выходные, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

© Sputnik
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Сезон субботников откроется в столице 19 сентября. Во ходе субботников планируется благоустроить городские территории возле железнодорожных путей, МКАД и водоемов. Также будут наводить порядок на велодорожках, в парках, скверах и местах массового отдыха минчан.

К слову, именно горожане вносят большой вклад в наведение порядке в Минске. "Мы благодарны минчанам за активное участие в озеленении города в минувшем году. Общими усилиями нам удалось высадить рекордное количество деревьев и кустарников. Приглашаем горожан и этой осенью принять участие в субботниках, в озеленении своих дворов и других городских территорий", - обратился к жителям столицы зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Кроме того, этой осенью возобновит свою работу проект "Зеленый двор вместе!". В рамках этого проекта минчане смогут озеленить свои придомовые территории, а коммунальные службы посодействуют в организации акций по посадке деревьев и кустарников.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе субботников планируется благоустроить территории вдоль железнодорожных путей, МКАД и водоемов, а также привести в порядок велодорожки, парки и скверы и...
 
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