Похолодание после теплого дня: на четверг и пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

Сегодня синоптики обещают по-летнему теплый денек, а уже завтра похолодает. На четверг и пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. 16 сентября максимальная температура днем составит +22…29 °С.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«17 сентября похолодает! Днем 17 сентября и в течение суток 18 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромет Минприроды.

По предварительному прогнозу погоды, 17 сентября ночью местами преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11…18 °С, максимальная днем от +13 °С по северо-западу до +27 °С по юго-востоку страны.

В пятницу, 18 сентября, преимущественно по северо-востоку страны кратковременные дожди, местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3…8 °С, максимальная днем +9…+15 °С, по западу до +17 °С.