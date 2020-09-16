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Похолодание после теплого дня: на четверг и пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
16.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня синоптики обещают по-летнему теплый денек, а уже завтра похолодает. На четверг и пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. 16 сентября максимальная температура днем составит +22…29 °С.
«17 сентября похолодает! Днем 17 сентября и в течение суток 18 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромет Минприроды.
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В пятницу, 18 сентября, преимущественно по северо-востоку страны кратковременные дожди, местами усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3…8 °С, максимальная днем +9…+15 °С, по западу до +17 °С.
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«17 сентября похолодает! Днем 17 сентября и в течение суток 18 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», - сообщили в...
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