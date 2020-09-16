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Внучки Лукашенко тоже забрали документы из Лицея БГУ. Ранее это сделал его младший сын

16.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ. Об этом TUT.BY ранее стало известно из двух источников, сейчас же эту информацию подтвердила нам сама внучка Лукашенко Анастасия.


Дарья и Анастасия Лукашенко во время выступления в филармонии в 2017 году. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анастасия и Дарья — старшие дочери среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.

Анастасия училась на гуманитарном профиле, в прошлом учебном году, в 10-м классе, она стала вице-мисс Лицея БГУ.

Также, как известно TUT.BY, в этом году среди поступивших в лицей была и Дарья Лукашенко. Она, как и старшая сестра, выбрала для себя гуманитарный профиль. На момент регистрации на экзамен конкурс составлял 9 человек на место, проходной балл в итоге равнялся 151 из 200.

О причинах ухода из Лицея БГУ Анастасия решила TUT.BY не рассказывать, как и о том, где она и сестра теперь будут учиться. Нам известно, что из Лицея девушки ушли в сентябре — по информации от учащихся, сестры Лукашенко около недели после начала учебного года посещали занятия — а потом забрали документы.

Напомним, ранее стало известно, что из Лицея БГУ забрал документы Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, который в этом году выдержал большой конкурс и был зачислен на биологический профиль. В начале учебного года Николай в Лицее не появился. Где теперь учится младший сын президента, официально неизвестно.
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В интервью TUT.BY Анастасия рассказывала, что к поступлению в лицей она готовилась целый год, много занималась самостоятельно, а также ходила на вечерние подготовительные курсы. Учеба ей очень нравилась, как говорила девушка, ей было сложно назвать хотя бы один предмет, «который бы в Лицее преподавали неинтересно».

Заветная мечта Анастасии — чтобы каждый человек видел в ней ее: «Такого же человека с достоинствами и недостатками, ошибками и достижениями». Эта мечта у нее появилась еще в начальной школе, делилась с нами лицеистка.

— Просто осознать это получилось сейчас. Я действительно всегда хорошо отношусь ко всем людям, а в такой ситуации хочется, конечно, чтобы и к тебе относились так же.

 
 
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Об этом TUT.BY стало известно из двух источников. Также эту информацию подтвердила нам сама Анастасия Лукашенко.
 
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