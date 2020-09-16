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Внучки Лукашенко тоже забрали документы из Лицея БГУ. Ранее это сделал его младший сын
16.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ. Об этом TUT.BY ранее стало известно из двух источников, сейчас же эту информацию подтвердила нам сама внучка Лукашенко Анастасия.
Анастасия и Дарья — старшие дочери среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.
Анастасия училась на гуманитарном профиле, в прошлом учебном году, в 10-м классе, она стала вице-мисс Лицея БГУ.
Также, как
О причинах ухода из Лицея БГУ Анастасия решила TUT.BY не рассказывать, как и о том, где она и сестра теперь будут учиться. Нам известно, что из Лицея девушки ушли в сентябре — по информации от учащихся, сестры Лукашенко около недели после начала учебного года посещали занятия — а потом забрали документы.
Напомним, ранее
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Заветная мечта Анастасии — чтобы каждый человек видел в ней ее: «Такого же человека с достоинствами и недостатками, ошибками и достижениями». Эта мечта у нее появилась еще в начальной школе, делилась с нами лицеистка.
— Просто осознать это получилось сейчас. Я действительно всегда хорошо отношусь ко всем людям, а в такой ситуации хочется, конечно, чтобы и к тебе относились так же.
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Об этом TUT.BY стало известно из двух источников. Также эту информацию подтвердила нам сама Анастасия Лукашенко.
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