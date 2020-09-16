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Жительница Гродно хотела заработать на интернет-бирже и перевела мошенникам более 10 тысяч долларов

16.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно женщина, которая хотела заработать через интернет-биржу, наткнулась на мошенников, потеряв за несколько месяцев большую сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что в июле 2020 года 49-летняя жительница Гродно решила заработать на биржевой платформе UMarket.ai. После регистрации с ней на связь вышел представитель интернет-биржи и заверил, что будет помогать ей в заработке через платформу.

Женщина регулярно пополняла свой счет, при этом менялся баланс в ее профиле на сайте, что вводило ее в заблуждение и заставляло доверять мошенникам.

Однако когда в сентябре она не смогла обналичить имеющиеся на счету средства, женщина попыталась выяснить у представителей платформы, что происходит. Вскоре они перестали отвечать, так что гродненка обратилась в правоохранительные органы. В общей сложности она перевела преступникам более 10 тысяч долларов.


Изображение: пресс-служба Следственного комитета

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно женщина, которая хотела заработать через интернет-биржу, наткнулась на мошенников, потеряв за несколько месяцев большую сумму денег.
 
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