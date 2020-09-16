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Жительница Гродно хотела заработать на интернет-бирже и перевела мошенникам более 10 тысяч долларов
16.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно женщина, которая хотела заработать через интернет-биржу, наткнулась на мошенников, потеряв за несколько месяцев большую сумму денег. Об этом
Сообщается, что в июле 2020 года 49-летняя жительница Гродно решила заработать на биржевой платформе UMarket.ai. После регистрации с ней на связь вышел представитель интернет-биржи и заверил, что будет помогать ей в заработке через платформу.
Женщина регулярно пополняла свой счет, при этом менялся баланс в ее профиле на сайте, что вводило ее в заблуждение и заставляло доверять мошенникам.
Однако когда в сентябре она не смогла обналичить имеющиеся на счету средства, женщина попыталась выяснить у представителей платформы, что происходит. Вскоре они перестали отвечать, так что гродненка обратилась в правоохранительные органы. В общей сложности она перевела преступникам более 10 тысяч долларов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (Мошенничество, совершенное в крупном размере).
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В Гродно женщина, которая хотела заработать через интернет-биржу, наткнулась на мошенников, потеряв за несколько месяцев большую сумму денег.
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