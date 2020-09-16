Что случилось на «Гродно-Азот»?

TUT.BY сообщал о возможной приостановке двух цехов - «Аммиак-3» и «Карбамид-4». Инцидент не связан с аварией, забастовкой или диверсией. О проблемах в работе предприятия стало известно во вторник вечером, портало возможной приостановке двух цехов - «Аммиак-3» и «Карбамид-4». Инцидент не связан с аварией, забастовкой или диверсией.

Сообщалось также, что над одним из них горел аварийный факел. Позже руководство «Гродно-Азот» подтвердило, что в цехах действительно были проблемы, связанные с техническими сбоями.

Позже читатели прислали видео, на котором виден факел на территории завода.

По словам одного из работников завода, такие факелы можно наблюдать при пуске цеха.

«Остановка одного из цехов «Аммиак» в любом случае является внеплановой, так как обычно остановка этих цехов производится 1 раз в год. 18 сентября планировали к остановке цех „Аммиак-4“, а сейчас возникли проблемы технического характера в „Аммиак-3“, который останавливался на ремонт летом этого года», - сказал он.

Розжиг факела необходим при проведении пусковых операций и предусмотрен технологической схемой и промышленным технологическим регламентом цеха. Гореть факел по технологии может до семи суток, никакой угрозы городу, экологии и жителям нет».

«Это не диверсия и не политизированная остановка. Случается иногда такое. Редко, но случается. Вышел из строя датчик предельного уровня в сепараторе, просигнализировав о максимальном уровне, что и послужило причиной остановки компрессора. Поломок оборудования нет. Не хочу никого расстраивать, но цех уже пускается», - написал один из работников в телеграм-группе предприятия.