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Закрытые магазины и кафе, интервью Тихановской, «дворовые» новости. Что происходит в стране 16 сентября
16.09.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Закрытые магазины и кафе, интервью Тихановской, «дворовые» новости. Что происходит в стране 16 сентября
В Беларуси сегодня, как и 1-го сентября, некоторые компании - в основном в Минске - заявили о намерении не выйти на работу в знак солидарности, их не устраивает...
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