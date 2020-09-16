Закрытые магазины и кафе, интервью Тихановской, «дворовые» новости. Что происходит в стране 16 сентября

Источник материала: Tut.by

В Беларуси сегодня, как и 1-го сентября , некоторые компании — в основном в Минске — заявили о намерении не выйти на работу в знак солидарности, их не устраивает нынешняя ситуация в стране. Светлана Тихановская в новом интервью рассказала про гарантии Александру Лукашенко в случае мирного ухода из власти.





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