|
Коммунальные службы Минска рассказали об ущербе от протестных акций
16.09.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ущерб для городского благоустройства от протестных акций в Минске составил 750 тысяч рублей. Нагрузка на коммунальников увеличилась в 1,5 раза, сообщает агентство
Ущерб для благоустройства от акций протеста оценивают в 750 тысяч рублей, рассказывает начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.
Он говорит, что в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо, а теперь дополнительные затраты требуются в основном на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объема отходов.
— Из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в 1,5 раза. Работает административный кодекс, есть статьи нарушения, административные процессы идут, нарушителей выявляют и привлекают к ответственности. Помимо штрафов нарушители должны возмещать нанесенный ущерб, — добавил Владимир Лебедь.
В «Минском городском жилищном хозяйстве»
— Если рассматривать те же надписи, следует понимать, даже если расписаны три квадратных метра, порой приходится закрашивать весь фасад, поскольку не всегда удается подобрать нужный оттенок краски. Кроме того, так как протестные акции, как правило, проходят в вечернее время и завершаются ближе к темноте, приходится задействовать бригады сверхурочно, — рассказал гендиректор МГЖХ Сергей Рубанов.
Закрашивают надписи, убирают жилые кварталы в Минске после акций протеста примерно 80 бригад работников ЖКХ, добавил Рубанов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб для городского благоустройства от протестных акций в Минске составил 750 тысяч рублей. Нагрузка на коммунальников увеличилась в 1,5 раза, сообщает агентство...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)