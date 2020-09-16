Коммунальные службы Минска рассказали об ущербе от протестных акций

Источник материала: Tut.by

Ущерб для городского благоустройства от протестных акций в Минске составил 750 тысяч рублей. Нагрузка на коммунальников увеличилась в 1,5 раза, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Такие испорченные во время акций протеста клумбы публиковали городские власти в официальном телеграм-канале Мингорисполкома. Фото: «Минск.Официально»

Ущерб для благоустройства от акций протеста оценивают в 750 тысяч рублей, рассказывает начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Он говорит, что в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо, а теперь дополнительные затраты требуются в основном на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объема отходов.

— Из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в 1,5 раза. Работает административный кодекс, есть статьи нарушения, административные процессы идут, нарушителей выявляют и привлекают к ответственности. Помимо штрафов нарушители должны возмещать нанесенный ущерб, — добавил Владимир Лебедь.



Читатели в ответ Мингорисполкому присылали и такие фото — на них видно, что на клумбах замечали не только демонстрантов, но и силовиков. Фото: пользователь TUT.BY

В «Минском городском жилищном хозяйстве» говорят об ущербе жилфонду — его оценивают в 120 тысяч рублей, «если брать в расчет нарушенное благоустройство, переполненные контейнерные площадки, надписи на стенах, скамейках и ограждениях».

— Если рассматривать те же надписи, следует понимать, даже если расписаны три квадратных метра, порой приходится закрашивать весь фасад, поскольку не всегда удается подобрать нужный оттенок краски. Кроме того, так как протестные акции, как правило, проходят в вечернее время и завершаются ближе к темноте, приходится задействовать бригады сверхурочно, — рассказал гендиректор МГЖХ Сергей Рубанов.

Закрашивают надписи, убирают жилые кварталы в Минске после акций протеста примерно 80 бригад работников ЖКХ, добавил Рубанов.



Такие ленты (чаще они бело-красно-белые, реже — красно-зеленые) жители вешают на ограды в разных кварталах Минска. Потом их снимают коммунальники. Фото: читатель TUT.BY