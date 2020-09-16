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Пьяный житель Молодечно чуть не задушил 14-летнего сына

16.09.2020 12:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно пьяный отец во время семейной ссоры угрожал задушить своего 14-летнего сына, который заступился за мать. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: pixabay.com

Вернувшийся домой 45-летний глава семейства был пьян, а от жены требовал денег на очередную порцию алкоголя. Ее отказ привел мужчину в бешенство, началась ссора, а в конфликт вмешался 14-летний сын. Отец сначала оттолкнул подростка, а затем, когда они находились в дверном проеме, схватил его обеими руками за горло и грозился убить первым. С помощью матери парень сумел освободиться, им удалось убежать из квартиры и укрыться у соседки, которая дала мужчине 10 рублей, чтобы его остановить.

Позже мать и сын вернулись домой, где застали беспорядок и разгром. Пьяный отец на этот раз начал словесно унижать и оскорблять подростка — тот не выдержал и вызвал милицию. Правоохранители доставили мужчину в отделение, а после медицинского освидетельствования выяснилось, что в крови у него находилось 3,26 промилле алкоголя.

Ранее житель Молодечно неоднократно имел проблемы с законом: причиной были бытовые конфликты и нарушение правил дорожного движения. К уголовной ответственности его привлекли, когда он, будучи пьяным за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего пострадал пассажир автомобиля.

По факту ссоры с рукоприкладством проводится проверка, в отношении мужчины составлен протокол. Родственники не хотят привлекать мужчину к ответственности за угрозу убийством. Хотя конфликты в семье происходят регулярно, супруга дебошира редко сообщает о них в милицию из-за страха, что соответствующие органы признают семью находящейся в социально опасном положении.

 
 
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В Молодечно отец, находившийся под воздействием алкоголя, в ходе семейной ссоры угрожал задушить своего 14-летнего сына, который заступился за мать.
 
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