Флаги в окнах - пожалуйста, на фасадах - нельзя. Что глава Центрального района говорил местным

Источник материала: Tut.by

Глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша встретился во вторник вечером с жителями. Это тот самый чиновник, который больше месяца назад отключил колонку, из которой звучала песня «Перемен». Местных жителей интересовало, имеют ли право они вывешивать флаги в окнах и устраивать вечеринки во дворах. Что им отвечал чиновник, сообщает Nashaniva.by .



Глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша. Фото: Надежда Бужан, Nashaniva.by

Вечером 15 сентября глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша проводил выездной прием граждан.

Люди жаловались, что им звонят из ЖЭСов, угрожают ответственностью за флаги в окнах. Чиновник ответил: символика не запрещена, вопросы возникают только когда флаги вешают на фасад.

— Порой закрывают даже окна соседям, они жалуются. Тогда мы просим флаги самим снять, если не хотят, то привлекаем к административной ответственности, — сказал Петруша.

Он добавил, что не слышал про запрет вешать флаги за окнами.

— Не трогаем фасад, а дома, если есть желание, — пожалуйста. Но света же будет меньше попадать. (…) Я не слышал, чтобы давали штрафы за флаги, которые висят внутри квартир. Это историческая символика, а «Погоня» вообще же в статусе историко-культурной ценности. В меня она вызывает абсолютно нормальные ассоциации.

Если людей с флагами и задерживают, объяснил Петруша, то не за «Погоню», а за участие в незаконных массовых мероприятиях.



Фото: Надежда Бужан, Nashaniva.by

Людей также интересовало, как спокойно собираться по-соседски, чтобы не нарушать закон и обходиться без задержаний.

Чиновник ответил: то, что люди собираются, чтобы общаться, знакомиться — это очень хорошо. Но если для «популяризаций идей протеста» — уже не очень.

— Если вы просто собираетесь с соседями, то я только за. Но не надо переходить границу. Я считаю, что если собираются 50 человек, то это уже массовое мероприятие, особенно если есть какой-то организатор или ведущий концерта. Поэтому нужно обращаться в Мингорисполком и в соответствии с законодательством подавать заявку.

У Дмитрия Петруши поинтересовались также, считает ли он адекватным, что «диджеев перемен» в Киевском сквере отправили за песню на 10 суток .

— Я понимал, что с этими парнями могли как угодно работать и подговорить их или обмануть. Поэтому я сам просил после того случая, чтобы не было никаких мер, разве только дисциплинарное наказание, потому что они нарушили трудовую дисциплину. Но их действия квалифицировали как хулиганство, и это подтвердил суд. Соразмерность наказания… Вы мне предлагаете дать оценку суду? Я не могу этого сделать. Но уже сегодня я понимаю, что парни делали это с целями, которые они реализовали. А карцер, кажется, дают не просто так, а за нарушения.