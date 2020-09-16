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Флаги в окнах - пожалуйста, на фасадах - нельзя. Что глава Центрального района говорил местным
16.09.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша встретился во вторник вечером с жителями. Это тот самый чиновник, который больше месяца назад отключил колонку, из которой
Вечером 15 сентября глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша проводил выездной прием граждан.
Люди жаловались, что им звонят из ЖЭСов, угрожают ответственностью за флаги в окнах. Чиновник ответил: символика не запрещена, вопросы возникают только когда флаги вешают на фасад.
— Порой закрывают даже окна соседям, они жалуются. Тогда мы просим флаги самим снять, если не хотят, то привлекаем к административной ответственности, — сказал Петруша.
Он добавил, что не слышал про запрет вешать флаги за окнами.
— Не трогаем фасад, а дома, если есть желание, — пожалуйста. Но света же будет меньше попадать. (…) Я не слышал, чтобы давали штрафы за флаги, которые висят внутри квартир. Это историческая символика, а «Погоня» вообще же в статусе историко-культурной ценности. В меня она вызывает абсолютно нормальные ассоциации.
Если людей с флагами и задерживают, объяснил Петруша, то не за «Погоню», а за участие в незаконных массовых мероприятиях.
Людей также интересовало, как спокойно собираться по-соседски, чтобы не нарушать закон и обходиться без задержаний.
Чиновник ответил: то, что люди собираются, чтобы общаться, знакомиться — это очень хорошо. Но если для «популяризаций идей протеста» — уже не очень.
— Если вы просто собираетесь с соседями, то я только за. Но не надо переходить границу. Я считаю, что если собираются 50 человек, то это уже массовое мероприятие, особенно если есть какой-то организатор или ведущий концерта. Поэтому нужно обращаться в Мингорисполком и в соответствии с законодательством подавать заявку.
У Дмитрия Петруши поинтересовались также, считает ли он адекватным, что «диджеев перемен» в Киевском сквере отправили за песню
— Я понимал, что с этими парнями могли как угодно работать и подговорить их или обмануть. Поэтому я сам просил после того случая, чтобы не было никаких мер, разве только дисциплинарное наказание, потому что они нарушили трудовую дисциплину. Но их действия квалифицировали как хулиганство, и это подтвердил суд. Соразмерность наказания… Вы мне предлагаете дать оценку суду? Я не могу этого сделать. Но уже сегодня я понимаю, что парни делали это с целями, которые они реализовали. А карцер, кажется, дают не просто так, а за нарушения.
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Глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша встретился во вторник вечером с жителями. Это тот самый чиновник, который больше месяца назад...
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