Торговую сеть оштрафовали на 70 тыс рублей за завышение цены на дезсредство

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Торговую сеть оштрафовали почти на 70 тысяч рублей за завышение цены на дезинфицирующее средство, рассказали в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Превышение предельного уровня торговой надбавки на дезинфектор выявили в торговой сети в ходе проверки за соблюдением законодательства о ценообразовании.

"Торговой сетью с учетом предоставленной поставщиком информации при формировании розничной цены на дезинфицирующее средство "Маносептол" применена предельная допустимая торговая надбавка не к цене производителя, а к цене приобретения у оптовой организации. Тем самым не была учтена ранее примененная оптовая надбавка и, как следствие, торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя составила 97,14% вместо допустимых 15%", - пояснили в МАРТ.

Соответственно, торговая сеть нарушила требования законодательства при формировании розничной цены на дезинфектор.

"По факту выявленного правонарушения МАРТ в отношении торговой сети составлен и направлен в Экономический суд города Минска протокол об административном правонарушении. Экономическим судом города Минска принято решение о наложение на юридическое лицо штрафа в размере 69 213 рублей с учетом объемов фактической реализации", - подчеркнули в министерстве.

При этом решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано торговой сетью в установленный законодательством срок.