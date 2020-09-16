МВД о водомете в Бресте: это был первый случай в истории Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Случай с примирением водомета в отношении участников несанкционированной акции в Бресте был первым в истории современной Беларуси, сообщил журналистам в среду в Минске первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, отвечая на вопрос Sputnik.

"Впервые в истории современной Беларуси применили водомет в Бресте. Никогда этого не было",- сказал Казакавич.

Он пояснил, что поводом для применения водомета было незаконное массовое мероприятие, которое "грозило и по сути переросло в массовые беспорядки".

"Было блокировано движение на проспекте, и мы были вынуждены это сделать", - сказал Казакевич.

Напомним, в минувшее воскресенье протестующие заблокировали движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. По информации пресс-службы МВД Беларуси, около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. В ведомстве пояснили, что участники несанкционированного массового мероприятия "создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы , светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

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