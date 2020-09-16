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МВД о водомете в Бресте: это был первый случай в истории Беларуси
16.09.2020 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Случай с примирением водомета в отношении участников несанкционированной акции в Бресте был первым в истории современной Беларуси, сообщил журналистам в среду в Минске первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, отвечая на вопрос Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Впервые в истории современной Беларуси применили водомет в Бресте. Никогда этого не было",- сказал Казакавич.
Он пояснил, что поводом для применения водомета было незаконное массовое мероприятие, которое "грозило и по сути переросло в массовые беспорядки".
"Было блокировано движение на проспекте, и мы были вынуждены это сделать", - сказал Казакевич.
Напомним, в минувшее воскресенье протестующие заблокировали движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. По информации пресс-службы МВД Беларуси, около тысячи человек в центре перекрестка
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами,
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Зачем на акции протеста в центре Бреста в минувшее воскресенье был использован водомет, пояснили в МВД.
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