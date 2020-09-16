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Мужчина пытался вскрыть освежитель воздуха возле газовой плиты - смесь вспыхнула
16.09.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске мужчина пытался вскрыть баллончик освежителя воздуха возле газовой плиты. Произошла вспышка смеси, мужчина госпитализирован. Подробности
В полночь 16 августа в доме на улице Краснослободской, 9/2 58-летний мужчина получил ожоги.
Выяснилось, что он пытался вскрыть аэрозольный баллончик освежителя воздухе возле включенной газовой плиты. Произошла вспышка газовоздушной смеси.
Мужчина госпитализирован.
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В Минске мужчина пытался вскрыть баллончик освежителя воздуха возле газовой плиты и в итоге получил ожоги. Подробности сообщает МЧС.
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