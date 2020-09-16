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Мужчина пытался вскрыть освежитель воздуха возле газовой плиты - смесь вспыхнула

16.09.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчина пытался вскрыть баллончик освежителя воздуха возле газовой плиты. Произошла вспышка смеси, мужчина госпитализирован. Подробности сообщает МЧС.

В полночь 16 августа в доме на улице Краснослободской, 9/2 58-летний мужчина получил ожоги.

Выяснилось, что он пытался вскрыть аэрозольный баллончик освежителя воздухе возле включенной газовой плиты. Произошла вспышка газовоздушной смеси.

Мужчина госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске мужчина пытался вскрыть баллончик освежителя воздуха возле газовой плиты и в итоге получил ожоги. Подробности сообщает МЧС.
 
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