В Кореличах 13-летнего мальчика милиция винит в призывах на митинги. Наказать хотят его мать

Источник материала: Tut.by

В Кореличах 13-летнего подростка милиция винит в нарушении закона о массовых мероприятиях — якобы он призывал жителей райцентра выходить на митинги. Доказательства — скриншоты из телеграм-канала от некоего «Алексея» и слова одноклассника подростка, что это и был 13-летний Алексей Шиша. Но наказать за это милиция считает необходимым мать подростка Елену Пекарскую — за «невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына». Женщина с этим не согласна.



Фото из личного архива Елены Пекарской

Елена Пекарская рассказала, что впервые ее и сына вызвали в милицию 22 августа. Был одиннадцатый час ночи, когда принесли повестку: Алексея вызывали свидетелем по делу о повреждении торгового павильона на рынке в Кореличах. Женщина удивилась, сразу позвонила брату за консультацией — и тот на всякий случай нанял мальчику адвоката.

В воскресенье, 23 августа, говорит Елена, они с сыном и адвокатом вечером пошли в РОВД. И там выяснилось, что подростка вызвали по другому поводу.



Фото предоставила Елена Пекарская.

— Когда мы только зашли в кабинет инспектора по делам несовершеннолетних Дмитрия Алешкевича, тот спросил: «Вы же знаете, почему пришли?» Я говорю: да, вот же в повестке написано, что мой ребенок может быть свидетелем повреждения торгового павильона. Инспектор как-то сразу замешкался, потом говорит: «Нет. У нас есть информация, что ваш сын распространяет призывы в телеграм-канале, чтобы люди выходили на митинги». И показал распечатки скриншотов.

На скриншотах сообщений видно, что некий Алексей (фамилия в мессенджере не указана, аватарки также нет. — Прим. TUT.BY) предлагает жителям Кореличей выйти с флагами, листовками и воздушными шарами на площадь на мирный митинг.

И после этих сообщений, говорит Елена, одноклассник сына написал в телеграм-канале, что это ее Алексей — автор этих сообщений, разместил фото подростка и адрес его дома.



Фото предоставила Елена Пекарская





В воскресенье с матерью и сыном в милиции «говорили полюбовно», вспоминает Елена:

— Просто спросили у Леши, почему он такое пишет, кто его научил. Можно сказать, погрозили пальцем и сказали больше так не делать. Во вторник, 25 августа, мне снова звонит инспектор по делам несовершеннолетних — вызывает на разговор, потому что Леша побил того одноклассника, который опубликовал его фото и адрес. Я звоню сыну спросить, в чем дело. Он говорит: мол, одноклассник его «сдал» — и за предательство получил. Я с Лешей поговорила, объяснила, что так проблемы не решаются. Кстати, со стороны родителей того мальчика претензий не было — они не писали заявление, то есть потерпевшего нет. Но в милицию сообщил якобы кто-то из свидетелей драки.

Милиция, говорит Елена, позвонила матери одноклассника, та подтвердила, что драка была, но претензий к Леше нет.

Елена пошла в милицию на разговор в среду, 26 августа, снова с сыном. На эту встречу позвали методиста из отдела образования райисполкома Юлию Шевко.

В РОВД инспектор по делам несовершеннолетних Алешкевич снова завел разговор о призывах к участию в митинге, говорит женщина. Алексей отказался давать показания против себя, сославшись на ст. 27 Конституции РБ. И вышел за дверь. В кабинете остались его мать, методист из райисполкома и милиционер.

— Я ответила, что, во-первых, ничего не знаю об этих призывах. Во-вторых, что меня вызывали по поводу драки, так что будем говорить о ней. Я сказала, что потерпевших нет, что я обязуюсь поговорить с сыном — и подписала необходимые бумаги. А по поводу призывов я сказала, что буду говорить только в присутствии адвоката, потому что я в этой политике ничего не понимаю — что законно, что нет и могут ли они вообще предъявить что-то 13-летнему подростку.

Елене вручили еще одну повестку с требованием явиться «для допроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс». Причем в повестке указали сразу два лица, одно из которых — малолетний ребенок, что уже является нарушением, говорит женщина.

Они с сыном пришли в РОВД с адвокатом 29 августа.

Адвоката, говорит женщина, пустили только после того, как та сдала на хранение свой мобильный телефон. Возмущение по этому поводу она оставила письменно в книге замечаний. Также в милиции была психолог из школы Алексея.

В отношении Елены составили протокол об административном правонарушении за то, что она «не выполнила обязанности по воспитанию своего несовершеннолетнего сына», из-за чего Алексей и нарушил закон о массовых мероприятиях — «призывал жителей Кореличского района в телеграм-канале „Кореличи 97%“ к участию в несанкционированном массовом мероприятии». И так как подросток не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность, за это должна ответить его мать по ч. 1 ст. 9.4 КоАП. Ей грозит от предупреждения до штрафа в размере до 10 базовых величин (до 270 рублей).

— При этом никто не установил, писал ли эти призывы мой Леша или какой-то другой Алексей. С проверками ко мне домой никто не приходил, чтобы установить, справляюсь ли я со своими обязанностями.

Елена утверждает: кто призывал на митинги — из скриншотов, которые использовались как доказательства, не видно. Во-вторых, то, что подросток указал на другого подростка, тоже ни о чем не говорит. В-третьих, после этих призывов, кто бы их ни оставлял, никаких митингов не было — акции в Кореличах прошли ранее, с 14 по 16 августа.



Фото из личного архива Елены Пекарской

Леша, признает мать, на мирных акциях бывал. Елена говорит, что у них с сыном был разговор о его отношении к политике в общем и к происходящему в частности. Тот сказал, что «ему еще в этой стране жить», а так как он несовершеннолетний и не может выразить свое мнение как избиратель, то поддерживает людей, которые отстаивают свои голоса. Подростку, по словам матери, также не нравится, что люди не могут высказать свою точку зрения и что за их мнение людей задерживает милиция.

— Лешу, вообще, как-то поймали, когда он делал на стене надпись «ЯМы 97%». Тогда он отделался легким испугом — даже в милицию никто не вызывал. Просто в машине на него поругались и отпустили.

Материалы милиция передала в комиссию по делам несовершеннолетних. А Елена будет писать заявление о прекращении административного дела в отношении нее из-за нарушений, допущенных при сборе его материалов.