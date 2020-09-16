«Просили не испачкать кровью протокол». Истории жестко задержанных на последних маршах протеста в Минске

В выходные 12−13 сентября в Минске уже традиционно прошли акции протеста. Марши снова не обошлись без жестких задержаний — травмированных прямо из РУВД забирали скорые. TUT.BY поговорил с некоторыми задержанными в последние выходные о том, как это было.
Дмитрий, все еще в больнице: «Пока били, спрашивали, плохо ли мне жилось»
— 12 сентября я стоял у метро «Площадь Победы», вокруг была куча прессы, — вспоминает 21-летний студент Дмитрий (он попросил изменить его имя для публикации, в редакции есть его реальные данные). — Стоял не возле дороги — это видно и на видео, сам их потом пересматривал. Хотел в телефоне посмотреть, как лучше проехать к друзьям. Секунд 10−15 — и я бы уже спускался в метро, но… Обернулся, а ко мне уже подбегают ребята эти.
За что — непонятно. На мне не было никакой символики, флагов, речевок я не выкрикивал. Я высокий — может, поэтому? Или кофта не понравилась — я был волонтером на Европейских играх, мне нравилось ходить в ней.
Сразу же меня запихнули в автобус. На видео видно, что уже тогда мне сразу прилетели удары ногой. Дальше в основном били руками — не дубинкой. Положили между сиденьями в первом ряду микроавтобуса, у меня в руке оставался телефон. Он как-то чудом выключился. Первые удары были в лицо. Я их спрашивал: «Ребята, вы что делаете?». Меня не слушали — били дальше.
Уже в больнице я посмотрел, что и на ногах, и на спине синяки были. В какой именно момент меня били по спине, я не помню: из-за боли, из-за шока, может из-за чего-то еще. Сами удары не почувствовал, хотя отчетливо чувствовал боль. Еще на снимках разных фотокорреспондентов видно, что кровь из носа пошла уже тогда, мне содрали локоть.
Все время, пока били, спрашивали: «Ну что, плохо тебе жилось? Сейчас покажем, что такое плохо». Старался максимально не провоцировать их.
Нанося удары, пытались узнать пароль от телефона. Грозили и изнасилованием, и дубинкой, даже начали шорты с трусами стягивать.
Сначала меня привезли в какое-то место и сняли меня на камеру: спрашивали, что я координирую. Говорил, что они перепутали. Мне было плохо еще там, но на мои просьбы вызвать скорую отвечали: «Дашь пароль от телефона — будет врач». После этого я оказался в Первомайском РУВД. Слышал, как те, что привезли меня, сказали милиционерам в отделе скорую не вызывать, так как я симулянт.
В РУВД мне стало окончательно плохо. Если я и не упал в обморок, то был в состоянии, близком к этому. Какие-то фразы я слышал, помню, но ничего конкретного. Ребята, видимо, все же вызвали скорую.
Сейчас я в пятой больнице, нейрохирургическое отделение.
Диагностировали серьезную ЧМТ, перелом носа. Гематомы по всему телу.
Врачи сказали, что лежать здесь придется минимум неделю. А дальше — по результатам анализов.
Евгений: «Предложили отрезать прядь волос, слипшихся от крови, но передумали»
— Меня задержали в воскресенье, между 16.00 и 16.30. Где-то между университетом физкультуры и Национальным олимпийским комитетом. Я был у проспекта Победителей, через дорогу от торгового центра «Арена Сити». Подъехали автозаки, из которых выбежали сотрудники ОМОНа в балаклавах и с дубинками в руках. Они начали разгонять демонстрантов.
Я заметил, что вокруг окружение, и пробовал выбежать из кольца, пока оно не сомкнулось. У меня не вышло. Омоновец ударил меня по голове дубинкой — я упал. Не могу уверять, что не терял сознания. Задержанию я не сопротивлялся. Мне сказали: «Лежать», — я лег. Когда говорили встать или идти, я выполнял команды. После удара дубинкой с головы начала течь кровь. В первую очередь на рюкзак, который был у меня на груди.
На входе в автозак принимающие сотрудники заметили кровь. Я сказал что в моем рюкзаке есть бинт и попросил оказать мне первую помощь — отказали. Нас возили в автозаке в общей сложности примерно час. Из головы продолжала течь кровь, кто-то дал медицинскую маску чтобы приложить к ране, уменьшить кровотечение. У меня начало покалывать губы, а после и неметь все лицо, почувствовал нехватку кислорода. Видимо, сказалась кровопотеря и замкнутое пространство.
Затем нас привезли в РУВД Первомайского района. Завели в спортзал и выстроили в линию, повернули к стене, сказали держать руки за спиной. Сотрудники досматривали нас и расспрашивали про некоторые вещи. Мне разрешили воспользоваться платком, чтобы прикладывать его к голове. С этого момента несколько часов я менял руки, чтобы прижимать платок к ране. Иногда становилось плохо, рябило в глазах и кружилась голова — тогда разрешали сесть.
Во время досмотра вещей ко мне подошел сотрудник милиции и спросил, нужна ли мне скорая помощь. Я плохо оценивал обстановку и не помню точный мой ответ. Но скорую мне не вызвали. Предложили сходить умыться — я был весь в крови. Отвели в туалет, в котором не было зеркала и мыла, был только кран и сам туалет. Я намочил руки и протер лицо. Когда мой внешний вид устроил сотрудника милиции, меня отвели обратно в зал.
Позже нас начали группами отводить на оформление административных протоколов. Я согласился с протоколом в котором написано, что я находился на улице во время несанкционированного митинга, точную формулировку уже не помню. При подписании попросили не испачкать кровью — она еще шла — протокол. Копию протокола мне не дали. После возвращения в зал, где нас удерживали, я начал активно требовать вызвать мне скорую. Ее никто не вызвал.
Примерно около восьми вечера нас начали выводить из зала группами по несколько человек. В этот раз — чтобы фотографировать и снять отпечатки пальцев. У меня спросили, обо что я так ударился. Сказал, что меня ударили дубинкой. У меня перед глазами свисала прядь волос, которая закорела от крови и стала деревянной, меня попросили ее убрать. Я ответил что не могу, мне больно двигать эту прядь, тем более рана может открыться.
Мне предложили ее отрезать, я даже согласился, но сотрудники почему-то передумали. В итоге мне дали в руку ватку, побрызгали ее чем-то типа спирта — и отправили отмываться в другой туалет, где было зеркало: я был одновременно в засохшей и свежей крови. Отодвинув от глаз эту злосчастную прядь, я вышел сделать фото и сдать отпечатки пальцев.
Примерно в 11 вечера меня и еще четырех человек назвали и вывели из РУВД. Пока мы сидели в РУВД, я обнаружил на левой ноге и на левой руке следы от дубинок, которые мне нанесли при задержании. По пути в РУВД и в самом РУВД меня никто не трогал.
На выходе дежурили волонтеры. Я сказал, что нужна скорая. Примерно в 23.30 меня забрали врачи и повезли в Боровляны. Там у меня взяли кровь из вены — для проверки на алкогольное и наркотическое опьянение. Результаты анализа крови я лично не получил. Мне оказали медицинскую помощь: обработали рану, выстригли волосы, вкололи лидокаин, зашили рану и намазали зеленкой. После этого отправили сделать компьютерную томографию. Результаты обследований и направление к врачу по месту жительства мне дали уже после часа ночи. После этого отпустили.
Утром понедельника я открыл больничный и обратился с заявлением в СК Центрального района: физическое насилие при задержании относительно меня было применено именно на его территории.
Евгений: «Спросили, хочу ли я пройти на „беседу“»
— Около двух часов для в воскресенье мы шли по Мельникайте, — рассказывает Евгений. — Увидели, как сзади к нам подъезжают автозаки. Мы стали в сцепку и начали отходить в сторону дворов. В какой-то момент я почувствовал, что омоновцы уже совсем близко — просто закрыл глаза и подумал, будь что будет.
Двое сотрудников ОМОН (на одном я увидел шеврон, второй был без него) схватили меня за рюкзак и сорвали его со спины. Когда из сцепки вырвали уже меня, я стал упираться. На что получил «совет» омоновца: «Не сопротивляйся, а то хуже будет». Я перестал — меня повалили на землю. После этого я получил скользящий удар в лицо. Дальше меня подняли, заломали и повели в автозак. Я сказал, что пойду сам.
Перед тем, как меня повалили, на мне был бело-красно-белый флаг. Его тоже сняли и откинули в сторону. Сказали: «Выкинь эту тряпку». После того, как автозак «закомплектовали», нас повезли на «пересортировку». Пересадили девушек в отдельный бус, мужчин оставили.
В итоге мы оказались во Фрунзенском РУВД. Сказали смотреть лицом вниз и выходить из автозака. Я был почти последний, за мной должен был выйти еще один молодой человек. Но он не выходил, по звукам оттуда мне казалось, что его бьют. Слышал, как спрашивали: «Что, жирный, будешь еще на митинги ходить?»
Когда «беседа» с ним закончилась, подошли ко мне, одетому в майку с «Пагоняй». Спросили: «Может, и ты хочешь на „беседу“?» Я ответил, что поговорил бы, но не могу: швы от недавно удаленной грыжи — и так больно стоять. Меня попросили показать. Когда я начал приспускать штаны, омоновец ударил меня по шву. Думал, что ну все — швы разойдутся. Майку разорвали тоже сотрудники ОМОН — при входе в РУВД.
Через несколько минут выгрузили людей из еще одного автозака и нас отвели в актовый зал. В соседнем помещении сидели сотрудники милиции, они созывали задержанных по пятеркам. Это снималось на видеокамеру: всех обходили по одному и снимали лица. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что не пойду, потому что не могу ходить.
Еще минут 15 ничего не происходило. Молодой человек, который сидел напротив меня, видел, как я мучился, и попросил вызвать скорую, сказав, что у меня разошлись послеоперационные швы. Когда она приехала, меня доволокли из актового зала в коридор, где осмотрели швы. В скорую меня несли на носилках. Там подтвердили, что нужно госпитализировать. Перед тем, как уехать, я подписал в своем протоколе, что с его содержанием я не согласен.
В результате диагностировали ушиб шва, доставили в пятую больницу. Вкололи обезболивающее, за мной приехали подруга и друг на машине.
Копию протокола мне не отдали — получается, на руках ничего не осталось.
Дарья: «Возможно, они подумали, что я парень»
— 13 сентября, в воскресенье, я решила присоединиться к маршу, выйти на улицу, чтобы выразить свое мнение — в общем, считаю, воспользоваться своим конституционным правом на мирное собрание. К колонне присоединилась на Комаровке. В этот момент послышались крики: «Стойте, не убегайте, это всего лишь один бус». Мы все вместе решили выйти на проезжую часть и призывали остальных людей тоже выйти. Сначала пара микроавтобусов проехала мимо нас к концу колонны, затем они вернулись к началу: люди стали разбегаться — и так вышло, что я оказалась в пяти метрах от силовиков.
Я пыталась убежать, но на меня навалились сзади с криком «хватайте того, в черном», ударили по спине. После того, как я оказалась на земле, еще раз ударили чем-то по голове. Потом меня подняли в положении лицом вверх за руки и ноги и понесли в машину. По дороге еще один раз уронили на землю.
Когда меня загрузили в бус, уже сидящая в нем девушка стала говорить: «Это же девушка!» Возможно, силовики и правда подумали, что я парень, потому что у меня дреды, была одета в темную кофту с капюшоном, черные джинсы и рюкзак, кроссовки, на мне была маска. Но в принципе: я не очень крепкого телосложения, и так жестко задерживать такого маленького человека, по-моему, не очень логично. Силовики растерялись, стали переговариваться, перевернули меня и усадили на корточки на пол между сидениями. Кричали: «Вниз! Не поднимайте головы».
Перед тем, как нас привезли в Советское РУВД, мы ездили по городу. Мужчины в оливковой форме, которые нас заволокли в бус, все это время смеялись над протестующими на улицах.
В РУВД посмотрели личные вещи, грозили «поездкой» на Окрестина. После этого вывели во двор и поставили к забору с поднятыми руками и разведенными ногами.
В общей сложности мы простояли там около пяти часов, периодически людей отводили в здание, чтобы записать на видео ответы на вопросы типа «где работаете, учитесь, сколько лет, социальный статус?», потом сняли отпечатки пальцев. Где-то в районе 21.00 человек семь, включая меня, завели в коридор и поставили к стене. Из разговора людей в форме я поняла, что здесь стоят те, кто попал сюда впервые и кого сегодня отпустят.
Через полчаса я подписала в протоколе по 23.34, что меня выпускают. Написали, что я кричала «Позор», «Жыве Беларусь». Такие протоколы были у всех. На вопрос, дадут ли мне копию документа, ничего не ответили.
Мне кажется, что должен быть суд, но пока тишина.
Алексей: «Рука опухшая до сих пор. Но у тех, кто остался, было и хуже»
— В воскресенье около 13.00 я вышел на станции метро Грушевка, присоединился к достаточно большой колонне людей, — рассказывает Алексей (имя изменено по просьбе собеседника «в целях его личной безопасности»). — Напротив нее дежурили несколько бусов с сотрудниками внутренних органов. Но люди подтягивались, и колона двинулась вперед.
В районе отеля «Ренессанс» люди в колонне заметили, что спереди подходят силовики — и стали разбегаться. Я решил остаться, так как дорогу начали преграждать сотрудники ОМОНа — и шанса прорваться практически не было.
Дальше мы стали в сцепку. В левой руке я держал флаг. Сначала меня около 7−8 раз по этой руке ударили дубиной — пока я не отпустил флаг. После этого его порвали. Затем трое начали тащить меня куда-то за одежду и сумку с документами. Сумка была важна, вот я и не «бодался». Также с меня сорвали часы, которые я до сих пор не нашел.
Завели в бус. Нас довезли до района педагогического университета, там пересадили в автозак.
Привезли в РУВД. Собрали наши личные вещи, сложили их в пакетики и отправили в актовый зал. У одного из задержанных в районе плеча было что-то вроде вывиха — скорая сначала приехала за ним. Забрали в больницу. Я как раз заметил, что у меня рука перестала сгибаться в районе кисти. Другие задержанные посоветовали мне тоже просить скорую. Они, кстати, наверное, до сих пор сидят.
Врачи на скорой забрали меня в БСМП с подозрением на закрытый перелом лучевой кости. В больнице у меня взяли еще анализ крови на алкоголь и диагностировали ушиб мягких тканей. После этого меня отпустили.
Не могу сказать, что от дубинки остались сильные следы. В районе запястья рука немного опухшая и посиневшая, но сильно не заметно. Те, у кого все хуже, остались в РУВД. Были и те, у кого глаза подбиты, брови рассечены. Мне кажется, это зависело от того, как обращались с задержанными в момент задержания и в бусах. Задержанные рассказали, что в некоторых люди лежали на полу, а мы вот сидели.
Когда вышел из больницы, отправился к «Ренессансу», чтобы поискать часы. Так и не нашел. В ближайшее время планирую написать заявление в РУВД района о краже или пропаже своего имущества.