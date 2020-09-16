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Витебск взбудоражила закупка «золотых мусорок для ЛТП». Узнали, что за урны по 58 тысяч рублей за штуку
16.09.2020 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Управление капитального строительства Витебского облисполкома
УКС облисполкома объявило тендер на закупку 25 ведер (корзин) для мусора. Мусорки планируют установить в витебском ЛТП-4, где идет реконструкция медицинской части.
Покупка мусорных корзин финансируется из республиканского бюджета.
По документам закупки, 25 ведер стоят 1 457 375 рублей. Выходит, одна мусорная корзина обойдется в 58,2 тысячи рублей? Цена смутила многих жителей Витебска: все просят TUT.BY узнать, что за «золотые мусорки».
Инженер отдела комплектации УКС облисполкома Екатерина Ратькова пояснила TUT.BY:
— Заказчик тендера имеет право формировать стоимость согласно проектно-сметной документации. По реконструкции ЛТП-4 она была разработана в 2006 году. Поэтому и стоимость закупки мы выставили в ценах того года. Участники тендера запрашивают конкурсную документацию. И в них мы этот момент разъясняем. На сайте же нет возможности указать, что это цены 2006 года. А подкорректировать проект — это дополнительные траты из бюджета. Поэтому мы и объявили закупку в старых ценах.
В текущих ценах 25 корзин стоят 145 рублей, стоимость одного ведра — 5 рублей 80 копеек.
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Витебск взбудоражила закупка «золотых мусорок для ЛТП». Узнали, что за урны по 58 тысяч рублей за штуку
По документам закупки, 25 ведер стоят 1 457 375 рублей. Выходит, одна мусорная корзина обойдется в 58,2 тысячи рублей?
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