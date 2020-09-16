Литва упрощает выдачу национальных виз белорусам

Национальную визу в Литву сроком на 6 месяцев могут получить граждане Беларуси уже с 21 сентября. Для этого им необходимо предоставить минимальный пакет документов и подтверждение своих финансовых возможностей: предъявление средств на 3 месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.

сообщили сегодня, 16 сентября, в МИД Литвы. Об этомсегодня, 16 сентября, в МИД Литвы.

«Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей. Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси», - говорится в заявлении ведомства.

Для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

«Наша цель - ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также Департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное - обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», - сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Янис Витенбергс заявил о намерении двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, а углубленные консультации уже получили 116 белорусских компаний и частных лиц. На данный момент такие изменения в выдаче виз действительно актуальны. 15 сентября министр экономики Латвиио намерении двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, а углубленные консультации уже получили 116 белорусских компаний и частных лиц.