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Литва упрощает выдачу национальных виз белорусам

16.09.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Национальную визу в Литву сроком на 6 месяцев могут получить граждане Беларуси уже с 21 сентября. Для этого им необходимо предоставить минимальный пакет документов и подтверждение своих финансовых возможностей: предъявление средств на 3 месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.
 
Об этом сообщили сегодня, 16 сентября, в МИД Литвы.
 
«Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей. Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси», - говорится в заявлении ведомства. 
 
Для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи. 
 
«Наша цель - ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также Департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное - обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», - сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене
 
На данный момент такие изменения в выдаче виз действительно актуальны. 15 сентября министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил о намерении двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, а углубленные консультации уже получили 116 белорусских компаний и частных лиц. 
 
«Мы понимаем, что этим предпринимателям может быть сложно получить необходимую информацию от белорусских властей в настоящий момент, поэтому мы работаем с каждой компанией индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов», – сказал Витенбергс.
 
 
 
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Национальную визу в Литву сроком на 6 месяцев могут получить граждане Беларуси уже с 21 сентября. Для этого им необходимо предоставить минимальный пакет...
 
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