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Литва упрощает выдачу национальных виз белорусам
16.09.2020 15:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальную визу в Литву сроком на 6 месяцев могут получить граждане Беларуси уже с 21 сентября. Для этого им необходимо предоставить минимальный пакет документов и подтверждение своих финансовых возможностей: предъявление средств на 3 месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.
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«Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей. Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси», - говорится в заявлении ведомства.
Для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.
«Наша цель - ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также Департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное - обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», - сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.
На данный момент такие изменения в выдаче виз действительно актуальны. 15 сентября министр экономики Латвии Янис Витенбергс
«Мы понимаем, что этим предпринимателям может быть сложно получить необходимую информацию от белорусских властей в настоящий момент, поэтому мы работаем с каждой компанией индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов», –
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Национальную визу в Литву сроком на 6 месяцев могут получить граждане Беларуси уже с 21 сентября. Для этого им необходимо предоставить минимальный пакет...
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