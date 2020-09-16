Гриб-мутант нашел в лесу житель Барановичей

Источник материала: Tut.by

Необычный гриб нашел житель Барановичей Александр Гаврук в лесу 14 сентября, пишет Intex-press .



Фото: Intex-press

Горожанин отправился в лес в районе деревни Полонка Барановичского района — и нашел такой вот необычный боровик, а скорее, даже два боровика, сросшиеся между собой.

Необычный гриб замариновали на зиму.