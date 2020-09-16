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Гриб-мутант нашел в лесу житель Барановичей
16.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычный гриб нашел житель Барановичей Александр Гаврук в лесу 14 сентября, пишет
Горожанин отправился в лес в районе деревни Полонка Барановичского района — и нашел такой вот необычный боровик, а скорее, даже два боровика, сросшиеся между собой.
Необычный гриб замариновали на зиму.
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Мужчина принес домой из леса сросшиеся боровики.
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