ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одна отмена решения суда, доработки и штрафы с сутками. В Могилеве судят за незаконные митинги

16.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжаются суды за участие в несанкционированных мероприятиях — мирных протестных митингах. Правда, материалы одного дела отправили на доработку из-за ошибок, по двум делам объявлен перерыв из-за неточностей показаний свидетеля-милиционера. Известно, что областной суд отменил еще одно решение районного о признании могилевчанина виновным в участии в незаконном митинге — и отправил дело на доработку. Сегодня, 16 сентября, судили и блогера Алеся Соболевского, который вел прямую трансляцию протеста 13 сентября.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

15 сентября в суде Ленинского района Могилева прошли сразу четыре процесса над могилевчанами за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. В слушаниях по делам Домиана Лукашевича и Никиты Голубева объявлены перерывы до 17 сентября — из-за неточностей в свидетельских показаниях сотрудника милиции Огородникова.

Лукашевича и Голубева судили по скайпу: они находились в изоляторе временного содержания с 13 августа. Сразу после объявления перерыва их отпустили.

Суд над Андреем Леоновым также проходил по скайпу. Мужчина признал свою вину, раскаялся. Он рассказал, что находился недалеко от торгового центра «Атриум» в момент мирной акции. Судья Литвина признала Леонова виновным в участии в незаконном мероприятии и вынесла решение о 8 сутках ареста.

В слушании дела Ольги Башаримовой, которую обвиняют в участии в незаконном мероприятии 30 августа, также объявлен перерыв. Судья Полякова решила, что в материалах административного дела есть ошибка, и вернула его на доработку в РОВД.

По информации правозащитников, 13 августа была задержана Ирина Петрова: у нее был 30-метровый бело-красно-белый флаг. В отношении женщины составили три протокола и оштрафовали на 405 рублей, говорят правозащитники и уточняют, что в расписании суда Ленинского района информации о слушании дела Петровой не было.

Блогера Алеся Соболевского также судили сегодня, 16 сентября, в суде Ленинского района Могилева. Соболевского задержали 13 сентября возле кинотеатра «Космос», когда блогер вел прямую трансляцию происходящего. Соболевского уже задерживали 30 августа, суд признал его виновным в участии в акции протеста и дал 8 суток ареста. Соболевский держал голодовку. Сегодня его дело отправили на доработку: блогер заявил, что в протоколе его задержания много ошибок.

Правозащитники сообщают, что сегодня, 16 сентября, судья Ратникова суда Ленинского района Могилева оштрафовала на 10 базовых величин, или 270 рублей, пенсионера, ветерана военно-морского флота Александра Страха. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге 30 августа в Могилеве.

А помните, мы рассказывали, как Могилевский областной суд отменил решение районного, который хотел наказать 18-летнего могилевчанина за митинг? Такой же итог апелляции — у могилевчанина Романа Авдеюка. Он рассказал TUT.BY, что его задержали вместе с другом и коллегой 10 августа на улице Первомайской напротив ресторана «Габрово», доставили в РОВД, затем — в изолятор, где 12 августа судья Пушкина вынесла решение о 9 сутках ареста.

В изоляторе, говорит Роман, он и еще 15 человек, которые были с ним в одной камере, написали жалобы на решение суда. В пятницу, 14 августа, задержанных начали массово выпускать. А в понедельник Роман еще раз написал жалобу, и в итоге его дело рассмотрел областной суд.

— В деле были нестыковки о времени и месте задержания, и у меня были доказательства того, что показания свидетеля-милиционера Малаховского не соответствуют действительности. Поэтому я ходатайствовал в суде принять мои доказательства, пригласить еще раз свидетелей, в том числе с моей стороны. И областной суд принял мою сторону: отменил решение районного суда и отправил дело на пересмотр, — говорит Роман Авдеюк.

По словам Романа, он знает, что срок для привлечения ответственности по административному делу истекает через месяц, и понимает, что обжаловать незаконное задержание ему вряд ли удастся. Но говорит, что хотя бы «административки» в его биографии не будет.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 сентября три из четырех дел отправили на доработку. Сегодня судили и блогера Алеся Соболевского - дело отправили на доработку.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Просили не испачкать кровью протокол». Истории жестко задержанных на последних маршах протеста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика