Еще одна отмена решения суда, доработки и штрафы с сутками. В Могилеве судят за незаконные митинги

Источник материала: Tut.by

В Могилеве продолжаются суды за участие в несанкционированных мероприятиях — мирных протестных митингах. Правда, материалы одного дела отправили на доработку из-за ошибок, по двум делам объявлен перерыв из-за неточностей показаний свидетеля-милиционера. Известно, что областной суд отменил еще одно решение районного о признании могилевчанина виновным в участии в незаконном митинге — и отправил дело на доработку. Сегодня, 16 сентября, судили и блогера Алеся Соболевского, который вел прямую трансляцию протеста 13 сентября.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

15 сентября в суде Ленинского района Могилева прошли сразу четыре процесса над могилевчанами за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. В слушаниях по делам Домиана Лукашевича и Никиты Голубева объявлены перерывы до 17 сентября — из-за неточностей в свидетельских показаниях сотрудника милиции Огородникова.

Лукашевича и Голубева судили по скайпу: они находились в изоляторе временного содержания с 13 августа. Сразу после объявления перерыва их отпустили.

Суд над Андреем Леоновым также проходил по скайпу. Мужчина признал свою вину, раскаялся. Он рассказал, что находился недалеко от торгового центра «Атриум» в момент мирной акции. Судья Литвина признала Леонова виновным в участии в незаконном мероприятии и вынесла решение о 8 сутках ареста.

В слушании дела Ольги Башаримовой, которую обвиняют в участии в незаконном мероприятии 30 августа, также объявлен перерыв. Судья Полякова решила, что в материалах административного дела есть ошибка, и вернула его на доработку в РОВД.

По информации правозащитников, 13 августа была задержана Ирина Петрова: у нее был 30-метровый бело-красно-белый флаг. В отношении женщины составили три протокола и оштрафовали на 405 рублей, говорят правозащитники и уточняют, что в расписании суда Ленинского района информации о слушании дела Петровой не было.

Блогера Алеся Соболевского также судили сегодня, 16 сентября, в суде Ленинского района Могилева. Соболевского задержали 13 сентября возле кинотеатра «Космос», когда блогер вел прямую трансляцию происходящего. Соболевского уже задерживали 30 августа , суд признал его виновным в участии в акции протеста и дал 8 суток ареста. Соболевский держал голодовку. Сегодня его дело отправили на доработку: блогер заявил, что в протоколе его задержания много ошибок.

Правозащитники сообщают , что сегодня, 16 сентября, судья Ратникова суда Ленинского района Могилева оштрафовала на 10 базовых величин, или 270 рублей, пенсионера, ветерана военно-морского флота Александра Страха. Его признали виновным в участии в несанкционированном митинге 30 августа в Могилеве.

А помните, мы рассказывали, как Могилевский областной суд отменил решение районного , который хотел наказать 18-летнего могилевчанина за митинг? Такой же итог апелляции — у могилевчанина Романа Авдеюка. Он рассказал TUT.BY, что его задержали вместе с другом и коллегой 10 августа на улице Первомайской напротив ресторана «Габрово», доставили в РОВД, затем — в изолятор, где 12 августа судья Пушкина вынесла решение о 9 сутках ареста.

В изоляторе, говорит Роман, он и еще 15 человек, которые были с ним в одной камере, написали жалобы на решение суда. В пятницу, 14 августа, задержанных начали массово выпускать . А в понедельник Роман еще раз написал жалобу, и в итоге его дело рассмотрел областной суд.

— В деле были нестыковки о времени и месте задержания, и у меня были доказательства того, что показания свидетеля-милиционера Малаховского не соответствуют действительности. Поэтому я ходатайствовал в суде принять мои доказательства, пригласить еще раз свидетелей, в том числе с моей стороны. И областной суд принял мою сторону: отменил решение районного суда и отправил дело на пересмотр, — говорит Роман Авдеюк.

По словам Романа, он знает, что срок для привлечения ответственности по административному делу истекает через месяц, и понимает, что обжаловать незаконное задержание ему вряд ли удастся. Но говорит, что хотя бы «административки» в его биографии не будет.