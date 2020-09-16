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Еще одна отмена решения суда, доработки и штрафы с сутками. В Могилеве судят за незаконные митинги
16.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве продолжаются суды за участие в несанкционированных мероприятиях — мирных протестных митингах. Правда, материалы одного дела отправили на доработку из-за ошибок, по двум делам объявлен перерыв из-за неточностей показаний свидетеля-милиционера. Известно, что областной суд отменил еще одно решение районного о признании могилевчанина виновным в участии в незаконном митинге — и отправил дело на доработку. Сегодня, 16 сентября, судили и блогера Алеся Соболевского, который вел прямую трансляцию протеста 13 сентября.
15 сентября в суде Ленинского района Могилева прошли сразу четыре процесса над могилевчанами за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. В слушаниях по делам Домиана Лукашевича и Никиты Голубева объявлены перерывы до 17 сентября — из-за неточностей в свидетельских показаниях сотрудника милиции Огородникова.
Лукашевича и Голубева судили по скайпу: они находились в изоляторе временного содержания с 13 августа. Сразу после объявления перерыва их отпустили.
Суд над Андреем Леоновым также проходил по скайпу. Мужчина признал свою вину, раскаялся. Он рассказал, что находился недалеко от торгового центра «Атриум» в момент мирной акции. Судья Литвина признала Леонова виновным в участии в незаконном мероприятии и вынесла решение о 8 сутках ареста.
В слушании дела Ольги Башаримовой, которую обвиняют в участии в незаконном мероприятии 30 августа, также объявлен перерыв. Судья Полякова решила, что в материалах административного дела есть ошибка, и вернула его на доработку в РОВД.
По информации правозащитников, 13 августа была задержана Ирина Петрова: у нее был 30-метровый бело-красно-белый флаг. В отношении женщины составили три протокола и оштрафовали на 405 рублей, говорят правозащитники и уточняют, что в расписании суда Ленинского района информации о слушании дела Петровой не было.
Блогера Алеся Соболевского также судили сегодня, 16 сентября, в суде Ленинского района Могилева. Соболевского задержали 13 сентября возле кинотеатра «Космос», когда блогер вел прямую трансляцию происходящего. Соболевского уже
Правозащитники
А помните, мы рассказывали, как Могилевский областной суд
В изоляторе, говорит Роман, он и еще 15 человек, которые были с ним в одной камере, написали жалобы на решение суда. В пятницу, 14 августа, задержанных
— В деле были нестыковки о времени и месте задержания, и у меня были доказательства того, что показания свидетеля-милиционера Малаховского не соответствуют действительности. Поэтому я ходатайствовал в суде принять мои доказательства, пригласить еще раз свидетелей, в том числе с моей стороны. И областной суд принял мою сторону: отменил решение районного суда и отправил дело на пересмотр, — говорит Роман Авдеюк.
По словам Романа, он знает, что срок для привлечения ответственности по административному делу истекает через месяц, и понимает, что обжаловать незаконное задержание ему вряд ли удастся. Но говорит, что хотя бы «административки» в его биографии не будет.
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15 сентября три из четырех дел отправили на доработку. Сегодня судили и блогера Алеся Соболевского - дело отправили на доработку.
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