Студент БГУИР заявил в суде, что его избили в милиции - и уехал на сутки. МВД сняло с ним ролик: это «ради хайпа»

Источник материала: Tut.by

По студенческим пабликам и телеграм-каналам разошлось сообщение об избитом в милиции студенте 4 курса БГУИР Михаиле Клачкове. Его задержали 13 сентября на минском марше протеста и доставили в РУВД Центрального района. Суд над парнем прошел 15-го числа. Михаилу дали 10 суток. Но всех зацепил не приговор, а заявление студента на суде: мол, сотрудники РУВД избили его до потери сознания. Сейчас Клачков отбывает наказание и связи с ним нет. Родственники парня тоже говорить с журналистами пока не хотят. Зато о ситуации уже высказалось МВД — и показало очередной видеоролик, где демонстрант под запись говорит милиции, что его никто не бил, а все, что он заявил в суде, — ради «хайпа». TUT.BY нашел двух друзей студента, которые были на том самом заседании суда Центрального района, — и они рассказали о том, что там происходило.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Реакция МВД: «Решил хайпануть на топовой теме»

В официальном телеграм-канале пресс-секретаря МВД утром 16 сентября появилось сообщение об этом инциденте:

«На одном из телеграм-каналов появилась „сенсация“ о незаконных действиях сотрудников Центрального РУВД столицы. „Жертва“ — студент БГУИР Михаил К. Как написали интернет-источники, во время суда за участие в несанкционированной акции Михаил заявил, что милиционеры его избили до потери сознания за отказ отдавать им свой телефон.

На самом деле было так. Молодого человека задержали на проспекте Победителей за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Для разбирательства парня отвезли в Центральный РУВД Минска.

Как понятно из видео, физическая сила в отношении него не применялась. Парень просто решил хайпануть на топовой сейчас теме. В ролике видно, что молодой человек находится в полном здравии», — говорится в сообщении.

Неформальное сообщество студентов БГУИР тут же стало обсуждать заявление ведомства в своем канале :

— Ни один студент не будет говорить: «Я это сделал для хайпа». Миша даже попытался их подредактировать и сказать «хотел пиара», что звучит немного адекватней, однако пришлось сказать по методичке. Если бы он хотел «хайпа», то попросил бы не скрывать его лицо.

Кроме этого, сегодня студенты БГУИР анонсировали забастовку в поддержку Михаила и против насилия. О том, как она проходит, мы писали в нашем онлайне .

Кирилл, студент БГУИР: «Миша не мог знать, кто присутствует в зале»

Кирилл учится с Михаилом на одной специальности в БГУИР. «Можно сказать, мы друзья», — говорит парень. О времени судебного заседания Кирилл узнал незадолго до начала: примерно в 14.20 студент нашел в интернете фото расписания — в нем стояло время 15.00.

— Я поехал на такси и на месте был в 15.05. Правда, не опоздал: в итоге суд начался в 15.40−15.45.

Кирилл говорит, что об избиении Михаил упомянул только ближе к концу самого заседания:

— Судья прочитала протоколы задержания. Когда она спросила у Миши, согласен ли он с написанным и верна ли его подпись, он ответил, что вносил то ли замечание, то ли пометку: о том, что его доставили в РУВД, требовали пароль от его телефона, а когда он отказывался, избивали до потери сознания. По-моему, это все, что он сказал. Еще назвал место, где избивали, но я уже не помню — не буду говорить. Время он тоже не назвал — вряд ли он его знал.

После этого судья, вспоминает студент, заметила, что Михаил имеет право подавать жалобу на действия сотрудников милиции. Но, как говорит Кирилл, по существу никак не отреагировала.

— Что это было «для хайпа», мне сложно предположить. Во-первых, Миша не мог знать, что кто-то, кроме судьи, есть в зале: ни он нас не видел, ни мы его. Все присутствующие молчали, говорила лишь судья. Во-вторых, он сказал об избиениях в самом конце, когда уже прошел его допрос и он даже признал вину. Мне кажется, это была скорее попытка «достучаться» до судьи, поставить ее в известность. В его словах, тоне никакого «хайпа» не было слышно.

Кирилл вспоминает, что на заседании все друзья были в шоке от ситуации, в которой оказался Михаил. Судья же, зачитывая приговор, была абсолютно спокойна.

— На процессе точно был отец Миши, была девушка — его или нет, не знаю. Студент с нашего потока, другие студенты, которых я не знаю, несколько волонтеров «Весны» (правозащитный центр, не зарегистрирован в Беларуси. — Прим. TUT.BY). Всего около десяти человек.

Дарья, подруга: «Міхась прызнаў удзел у мітынгу. Але суддзя сказала, што яго абвінавачваюць за шэсце»

Дарья — подруга Михаила. О суде она узнала, потому что один из ее знакомых в тот момент находился в здании суда Центрального района и ждал заседания над другим своим знакомым.

— Ён проста сфатаграфаваў расклад, і я пабачыла, што там ёсць Клачкоў Міша. Адразу далі кліч у студэнцкія паблікі, каб далучыліся і прыехалі таксама ўсе, хто можа. Каб хаця б нейкім чынам падтрымаць яго.

Дарья подтверждает: на заседании действительно присутствовала девушка Михаила, также был его отец.

— Суд адбываўся па скайпу, пры гэтым мы не бачылі экран. Міхася асудзілі па частцы 1 артыкула 23.34 КаАП за ўдзел у несанкцыянаваным шэсці. Быў смешны момант: суддзя спытала, ці прызнае ён сваю віну. Міхась адказаў, што так, прызнаю свой удзел у мітынгу. Але суддзя сказала, што яго абвінавачваюць ва ўдзеле ў шэсці. Ён спытаў, ці ёсць розніца. Яна адказала: «Да, конечно, большая». Але не патлумачыла, у чым яна.

Дарья отметила: ей показался странным опрос свидетеля. Перед его началом судья огласила, что в связи с обеспечением безопасности сотрудников милиции и с угрозами, поступающими им лично и их семьям, свидетелей в зал не вызывают, а тоже опрашивают онлайн. При этом перед Михаилом свидетель тоже будет в маске.

— У адзін момант суддзя адключыла Міхася, сведка зняў маску, паказаў нейкі табельны нумар ці іншыя дакументы, каб ідэнтыфікаваць яго. Для астатнiх гэты чалавек назваўся Івановым Іванам Іванавічам і назваў нейкую, на мой погляд, прыдуманую дату нараджэння, — говорит Дарья. — На пытанне суддзі, дзе быў затрыманы Міхась, сведка казаў: «Ну, ведаеце, гэта было так даўно, што я не памятаю».

Девушка говорит, что Михаил действительно заявил об избиении только в самом конце заседания.

— Перад сыходам у пакой перад агалошваннем судовай пастановы Міхаіл хацеў дадаць каментар. Ён сказаў, што супрацоўнікі Цэнтральнага РАУС білі яго, пакуль ён не страціў прытомнасць, ў тамбуры, каб атрымаць дасяг да яго тэлефона, а менавіта, да тэлеграма. Суддзя адказала яму, што дзеянні міліцыянераў можна абскардзіць у установленым парадку.

Дарья впечатлена, что судья была очень вежлива, спрашивала, все ли Михаил понимает из того, что он говорит, зачитывая его права, поясняла, что «ходатайство», например, значит «просьба, требование».

— Варта яшчэ адзначыць, што ўсіх жадаючых пусцілі на паседжане. Праўда, потым усё роўна прысудзіла Міхасю 10 сутак.

Сейчас Михаил Клачков находится на Окрестина.