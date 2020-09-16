МВД бросивших удостоверения после 9 августа расценивает как предателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Проблема угроз и клеветы в отношении сотрудников милиции, членов избирательных комиссий, судей приобрела национальный характер, заявил первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

По данным МВД, с начала августа 250 сотрудников милиции и членов их семей подверглись угрозам, а данные 300 милиционеров были "слиты" в интернет.

"Клевета, оскорбления и угрозы применения насилия стали частью плана по дестабилизации общественно-политической жизни в Беларуси. Эти негативные проявления направлены не только на правоохранителей, но и на судей, депутатов журналистов и членов избирательных комиссий", – заявил Казакевич на брифинге в среду в Минске.

По его словам, формы и методы таких негативных проявлений, разнообразны – начиная от угроз и оскорблений в сети и заканчивая свечами и венками, которые приносят к квартирам.

"В настоящее мы занимаемся сотнями доследственных проверок и обеспечиваем оперативное сопровождение по сотням уголовных дел. Безусловно, это проблема, и она приобретает национальный характер", – подчеркнул Казакевич.

Задолго до выборов

Как отметил начальник Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД Андрей Паршин, перед "деструктивными силами стоит задача расшатать правоохранителей, добиться того чтобы отсутствовало доверие между ними и гражданами, посеять сомнения в умах милиционеров в законности и правомерности своих действий".

По его словам, эта проблема возникла задолго до событий, произошедших в Беларуси после 9 августа.

"Аналитики управления собственной безопасности обозначили за год полтора до начала электоральной кампании. Суть этого состояла в том, что целенаправленно, организованно в различных частях республики начали действовать так называемые блогеры, которые активно использовали Telegram-каналы", – сказал Паршин.

По его словам, их основная задача была в том, чтобы найти и зафиксировать ошибки в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, как отметил глава службы собственной безопасности МВД, деструктивными силами активно проводились провокации в отношении сотрудников милиции. Он также признал, что после 9 августа произошел "всплеск угроз сотрудникам".

Про прессинг

Глава ГУСБ МВД рассказал, что существует проблема того, что есть попытки склонить сотрудников органов внутренних дел к отказу от несения службы.

"В частности, на сегодняшний день могу с уверенностью отметить, что количество увольняющихся сотрудников колеблется примерно в пределах аналогичного периода прошлого года. Никакой катастрофы, никакого оттока и бросания удостоверений на сегодняшний день не случилось. Сотрудники внутренних дел как несли свою службу, так и несут в этих сложных морально-психологических условиях", – сказал Паршин.

Об увольнениях

Начальник ГУСБ МВД отметил, что в белорусской милиции тех, кто бросил служебные удостоверения, воспринимают как предателей.

"Есть единичные факты есть, и мы это признаем", – сказал Паршин об уволившихся после 9 августа.

"Имели место отречения сотрудников от своего звания и должности, они снимали это на видео. Мы относимся к этим сотрудниками однозначно – как к предателям. Это иуды, и им нет места в наших рядах. И хорошо, что они обозначили свою позицию, их сегодня с нами нет, и они не мешают работать. ушли с нашего корабля, корабль поплывет гораздо легче и быстрее, эффективнее будет выполнять поставленные задачи", – сказал он.