Лукашенко — Шойгу: Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока

Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. Беларусь в состоянии удержать не только свои границы, но и защитить периметр границ с Россией, заявил Александр Лукашенко 16 сентября в Минске на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Российская военная делегация прилетела в Беларусь с рабочим визитом для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".

По словам Лукашенко, на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным он просил его о некоторых типах вооружений. "Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но — не самые слабые", — добавил Лукашенко.

Шойгу в свою очередь рассказал, что на этот год у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках. Сейчас, например, под Брестом проходят учения "Славянское братство". "К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", — добавил российский министр.

В ответ Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о продолжении учений "Славянское братство". "Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти", — заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко — Шойгу: Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока Минск, 16 сентября. Беларусь в состоянии удержать не только свои границы, но и защитить периметр границ с Россией, заявил Александр Лукашенко 16 сентября в Минске на...

Ирина Турчина, БелаПАН.