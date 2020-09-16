МВД предлагает разрешить милиционерам выступать в суде под вымышленными именами

Источник материала: Tut.by

В Палату представителей поступило предложение из Министерства внутренних дел внести изменения в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, чтобы милиционеры, которые проходят свидетелями по административным делам, могли не называть свое настоящее имя, могли не приходить в суд и чтобы процесс вообще проходил в закрытом режиме. МВД объясняет свое предложение тем, что сотрудникам нужна дополнительная защита, потому что сейчас на них оказывается давление.



Так в суде по делу журналиста TUT.BY Алексея Судникова выступал свидетель — сотрудник ОМОН Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству занимается доработкой Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). 14 сентября в парламент поступило обращение, подписанное министром внутренних дел Юрием Караевым, где отмечается, что «при ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность, выполнение которой может быть сопряжено с посягательством на безопасность указанных лиц, их близких либо разглашением служебной информации, персональных данных сотрудников».

Караев отдельно обращает внимание на «незащищенность сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях». Министр указывает, что по таким делам свидетелями зачастую выступают сотрудники милиции.

— Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио, фото, видеофиксация процесса, — отмечено в обращении. — Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети Интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей.

Сотрудники милиции действительно выступают свидетелями по делам об участии в «несанкционированных массовых мероприятиях». Зачастую это единственные свидетели, представленные в материалах дела. Такая практика много лет критикуется и правозащитниками, и адвокатами, однако со стороны государства никаких действий по этому поводу предпринято не было. Более того, зачастую пояснения одного свидетеля-милиционера слово в слово дублируют слова другого свидетеля-милиционера, а во время опроса в суде такие свидетели часто забывают обстоятельства совершения правонарушения и обстоятельства задержания. Тем не менее, их пояснения являются основополагающими при вынесении постановления по делу.

Теперь МВД предлагает усилить защиту таких свидетелей. В обращении, направленном в парламент, предлагают внести в ПИКоАП положения, которые позволят не разглашать сведения о личности, освободить свидетеля от явки в суд, проводить закрытое заседание, запретить выдачу сведений о свидетеле.

Как это может выглядеть на практике? При опросе такого свидетеля он будет называть суду вымышленные фамилию, имя и отчество, а также несуществующее место жительства и работы. Подлинные данные, по предложению милиции, будут направлены прокурору и должны храниться по правилам секретного делопроизводства. Что касается освобождения от явки в суд, то пояснения таких свидетелей либо просто зачитают из дела, либо воспроизведут записанный на видео опрос, где свидетель будет представлен в неузнаваемом виде. В случае явки в суд засекреченного свидетеля могут допрашивать в другом, безопасном помещении, где участники процесса и слушатели не смогут его распознать. Такие меры безопасности могут быть приняты при достаточном обосновании, что человеку действительно что-то угрожает. Судья либо иное лицо, которое ведет административный процесс, в течении суток принимает решение, будут ли предприняты меры безопасности к свидетелю, после чего выносится мотивированное постановление и сообщается в милицию либо орган госбезопасности и самому свидетелю.

Министр внутренних дел заключает, что такие меры позволят защитить участников административного процесса (свидетелей и потерпевших), на которых оказывается давление в целях изменить их показания.

Мы обратились в пресс-службу МВД с вопросом, можно ли конкретизировать, кто и когда пытался воздействовать на сотрудников милиции, когда они выступали свидетелями в судах, поскольку при освещении процессов мы с подобным ни разу не сталкивались, однако пока таких примеров озвучено не было.



Еще один «защищенный» свидетель по делу журналистов, на этот раз не сотрудник милиции Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отметим, что подобные «меры безопасности» уже сегодня принимаются в отношении милиционеров-свидетелей, хотя в ПИКоАП этот момент не прописан. К примеру, по делу шести задержанных журналистов , которых задержали во время работы, а обвинили в участии в незаконном шествии, показания давали свидетели из ОМОН под вымышленными фамилиями — Александр Летковский и Анатолий Млечко. И хотя адвокаты по каждому из шести дел настаивали, что данные меры не предусмотрены ПИКоАП, судом Октябрьского района Минска эти аргументы были проигнорированы, показания свидетелей легли в основу постановления, по которому журналистов наказали тремя сутками ареста. Тогда «меры безопасности» были применены не только в отношении милиционеров, но также минчанина, который назвал себя в суде Олегом Новашем, настаивал, что это его настоящее имя, при этом в материалах дела имелась отметка, что личные данные этого свидетеля также изменены. Суд и в этом случае проигнорировал замечания адвокатов.

Что касается освобождения от явки в суд, то сегодня сотрудники милиции зачастую на процесс не приходят, направляя в суд письменное заявление от себя или своего начальника, что просят рассматривать дело в их отсутствие, так как в это время находятся на работе, в командировке, в отпуске. И это не препятствует рассмотрению дел, пояснения свидетелей зачитывают из письменных материалов. Более того, в суды поступают материалы, где и вовсе нет опроса свидетелей, имеется лишь рапорт сотрудника милиции о правонарушении, протокол задержания, протокол опроса лица, в отношении которого ведется административный процесс, — так в суде Московского района Минска рассматривали дело в отношении брата и сестры, жестко задержанных в троллейбусе, суд постановил наказать их административным арестом.

Следует отметить, что изменить ПИКоАП только под милиционеров и только под дела о массовых мероприятиях нельзя, и МВД предлагает общие формулировки, так что защищенным свидетелем или потерпевшим в теории может стать любой гражданин и по любому административному делу при имеющихся сведениях об угрозах в его сторону.



Работать в гражданской одежде при задержании милиции разрешили почти десять лет назад Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Предложения МВД по защите свидетелей и потерпевших по административным делам созвучны уже существующим мерам в уголовном процессе: орган, ведущий уголовный процесс, при наличии достаточных данных, указывающих на то, что имеется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других противоправных действий в отношении участника уголовного процесса, защищающего свои или представляемые права и интересы, а также иного участника уголовного процесса, членов его семьи и близких в связи с его участием в уголовном процессе, обязан принять предусмотренные законом меры по обеспечению безопасности этих лиц и их имущества (ст. 65 УПК). Такая мера редко, но все же применяется. Например, по громкому «делу 17» (о незаконном обороте наркотиков) был «защищенный свидетель», который сам распространял наркотики, но согласился помочь следствию, поэтому проходил по делу как свидетель, его допрашивали по видеосвязи, в самом суде он в это время не находился.

— Если есть запрос на защиту свидетелей, в этом ничего критического нет, — считает юрист и правозащитник Павел Сапелко. — Но нужно смотреть, как и в отношении кого это будет применяться — будут ли подтверждения реальной угрозы, смогут ли такой защитой воспользоваться не только милиционеры, но например, и жертвы домашнего насилия? Важно, чтобы нововведение, если оно будет принято, не ставило под сомнение справедливость суда, у нас с этим и так серьезные проблемы. Если новая мера будет ухудшать положение обычных граждан, их право на закон и справедливость, отношение общества к суду и государству будет соответствующим.

Известно, что председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая (экс-судья Верховного суда) направила запрос в государственные органы, мнение которых важно для принятия решения по дополнению ПИКоАП. В обращении депутата указывается, что предлагаемые МВД изменения «носят концептуальный характер и не высказывались ранее, не были предметом рассмотрения на заседаниях межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности», созданной по распоряжению президента в 2019 году для подготовки новой редакции Кодексов об административной ответственности.