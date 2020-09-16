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МВД предлагает разрешить милиционерам выступать в суде под вымышленными именами
16.09.2020 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Палату представителей поступило предложение из Министерства внутренних дел внести изменения в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, чтобы милиционеры, которые проходят свидетелями по административным делам, могли не называть свое настоящее имя, могли не приходить в суд и чтобы процесс вообще проходил в закрытом режиме. МВД объясняет свое предложение тем, что сотрудникам нужна дополнительная защита, потому что сейчас на них оказывается давление.
Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству занимается доработкой Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). 14 сентября в парламент поступило обращение, подписанное министром внутренних дел Юрием Караевым, где отмечается, что «при ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность, выполнение которой может быть сопряжено с посягательством на безопасность указанных лиц, их близких либо разглашением служебной информации, персональных данных сотрудников».
Караев отдельно обращает внимание на «незащищенность сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях». Министр указывает, что по таким делам свидетелями зачастую выступают сотрудники милиции.
— Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио, фото, видеофиксация процесса, — отмечено в обращении. — Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети Интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей.
Сотрудники милиции действительно выступают свидетелями по делам об участии в «несанкционированных массовых мероприятиях». Зачастую это единственные свидетели, представленные в материалах дела. Такая практика много лет критикуется и правозащитниками, и адвокатами, однако со стороны государства никаких действий по этому поводу предпринято не было. Более того, зачастую пояснения одного свидетеля-милиционера слово в слово дублируют слова другого свидетеля-милиционера, а во время опроса в суде такие свидетели часто забывают обстоятельства совершения правонарушения и обстоятельства задержания. Тем не менее, их пояснения являются основополагающими при вынесении постановления по делу.
Теперь МВД предлагает усилить защиту таких свидетелей. В обращении, направленном в парламент, предлагают внести в ПИКоАП положения, которые позволят не разглашать сведения о личности, освободить свидетеля от явки в суд, проводить закрытое заседание, запретить выдачу сведений о свидетеле.
Как это может выглядеть на практике? При опросе такого свидетеля он будет называть суду вымышленные фамилию, имя и отчество, а также несуществующее место жительства и работы. Подлинные данные, по предложению милиции, будут направлены прокурору и должны храниться по правилам секретного делопроизводства. Что касается освобождения от явки в суд, то пояснения таких свидетелей либо просто зачитают из дела, либо воспроизведут записанный на видео опрос, где свидетель будет представлен в неузнаваемом виде. В случае явки в суд засекреченного свидетеля могут допрашивать в другом, безопасном помещении, где участники процесса и слушатели не смогут его распознать. Такие меры безопасности могут быть приняты при достаточном обосновании, что человеку действительно что-то угрожает. Судья либо иное лицо, которое ведет административный процесс, в течении суток принимает решение, будут ли предприняты меры безопасности к свидетелю, после чего выносится мотивированное постановление и сообщается в милицию либо орган госбезопасности и самому свидетелю.
Министр внутренних дел заключает, что такие меры позволят защитить участников административного процесса (свидетелей и потерпевших), на которых оказывается давление в целях изменить их показания.
Мы обратились в пресс-службу МВД с вопросом, можно ли конкретизировать, кто и когда пытался воздействовать на сотрудников милиции, когда они выступали свидетелями в судах, поскольку при освещении процессов мы с подобным ни разу не сталкивались, однако пока таких примеров озвучено не было.
Отметим, что подобные «меры безопасности» уже сегодня принимаются в отношении милиционеров-свидетелей, хотя в ПИКоАП этот момент не прописан. К примеру, по делу
Что касается освобождения от явки в суд, то сегодня сотрудники милиции зачастую на процесс не приходят, направляя в суд письменное заявление от себя или своего начальника, что просят рассматривать дело в их отсутствие, так как в это время находятся на работе, в командировке, в отпуске. И это не препятствует рассмотрению дел, пояснения свидетелей зачитывают из письменных материалов. Более того, в суды поступают материалы, где и вовсе нет опроса свидетелей, имеется лишь рапорт сотрудника милиции о правонарушении, протокол задержания, протокол опроса лица, в отношении которого ведется административный процесс, — так в суде Московского района Минска
Следует отметить, что изменить ПИКоАП только под милиционеров и только под дела о массовых мероприятиях нельзя, и МВД предлагает общие формулировки, так что защищенным свидетелем или потерпевшим в теории может стать любой гражданин и по любому административному делу при имеющихся сведениях об угрозах в его сторону.
Предложения МВД по защите свидетелей и потерпевших по административным делам
— Если есть запрос на защиту свидетелей, в этом ничего критического нет, — считает юрист и правозащитник Павел Сапелко. — Но нужно смотреть, как и в отношении кого это будет применяться — будут ли подтверждения реальной угрозы, смогут ли такой защитой воспользоваться не только милиционеры, но например, и жертвы домашнего насилия? Важно, чтобы нововведение, если оно будет принято, не ставило под сомнение справедливость суда, у нас с этим и так серьезные проблемы. Если новая мера будет ухудшать положение обычных граждан, их право на закон и справедливость, отношение общества к суду и государству будет соответствующим.
Известно, что председатель Постоянной комиссии по законодательству Светлана Любецкая (экс-судья Верховного суда) направила запрос в государственные органы, мнение которых важно для принятия решения по дополнению ПИКоАП. В обращении депутата указывается, что предлагаемые МВД изменения «носят концептуальный характер и не высказывались ранее, не были предметом рассмотрения на заседаниях межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности», созданной по распоряжению президента в 2019 году для подготовки новой редакции Кодексов об административной ответственности.
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Караев объясняет свое предложение тем, что сотрудникам нужна дополнительная защита, потому что сейчас на них оказывается давление.
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