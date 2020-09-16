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«Беларусь сейчас переживает сложные времена». Апостольский нунций обратился к католикам нашей страны

16.09.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич обратился со словами поддержки к верующим и духовенству нашей страны, сказав, что она переживает сложные времена. Об этом сообщает новостной портал Святого Престола Vatican News.


Папа римский Франциск и Анте Йозич. Фото: пресс-служба Ватикана

Апостольский нунций в нашей стране Анте Йозич во время своего епископского посвящения приветствовал духовенство и верующих католической церкви Беларуси, отметив, что она «сейчас переживает сложные времена».

Архиепископ обещал свое молитвенное содействие в решении всех проблем нашей страны «с помощью мира, диалога и солидарности, избегая любого насилия».

— Молюсь к Деве Марии, чтобы всегда вдохновляла вас, помогала в тяжелые моменты вашей жизни, — сказал на русском языке Анте Йозич.

Епископское посвящение Анте Йозича, который с 21 мая этого года занял должность апостольского нунция (фактически посла Ватикана) в Беларуси, состоялось в хорватском городе Солин, его совершил 16 сентября государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин.

Напомним, накануне государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича к своей пастве, а также рассказал, что Святой Престол занимается этой ситуацией.

Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин не впустили в Беларусь из Польши. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным. Глава Департамента по гражданству и миграции МВД на следующий день заявил, что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации».

 
 
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Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич обратился со словами поддержки к верующим и духовенству нашей страны, сказав, что она переживает сложные времена.
 
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