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«Беларусь сейчас переживает сложные времена». Апостольский нунций обратился к католикам нашей страны
16.09.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич обратился со словами поддержки к верующим и духовенству нашей страны, сказав, что она переживает сложные времена. Об этом
Апостольский нунций в нашей стране Анте Йозич во время своего епископского посвящения приветствовал духовенство и верующих католической церкви Беларуси, отметив, что она «сейчас переживает сложные времена».
Архиепископ обещал свое молитвенное содействие в решении всех проблем нашей страны «с помощью мира, диалога и солидарности, избегая любого насилия».
— Молюсь к Деве Марии, чтобы всегда вдохновляла вас, помогала в тяжелые моменты вашей жизни, — сказал на русском языке Анте Йозич.
Епископское посвящение Анте Йозича, который с 21 мая этого года занял должность апостольского нунция (фактически посла Ватикана) в Беларуси, состоялось в хорватском городе Солин, его совершил 16 сентября государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин.
Напомним, накануне государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин
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«Беларусь сейчас переживает сложные времена». Апостольский нунций обратился к католикам нашей страны
Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич обратился со словами поддержки к верующим и духовенству нашей страны, сказав, что она переживает сложные времена.
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