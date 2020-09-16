«Беларусь сейчас переживает сложные времена». Апостольский нунций обратился к католикам нашей страны

Источник материала: Tut.by

Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич обратился со словами поддержки к верующим и духовенству нашей страны, сказав, что она переживает сложные времена. Об этом сообщает новостной портал Святого Престола Vatican News.



Папа римский Франциск и Анте Йозич. Фото: пресс-служба Ватикана

Апостольский нунций в нашей стране Анте Йозич во время своего епископского посвящения приветствовал духовенство и верующих католической церкви Беларуси, отметив, что она «сейчас переживает сложные времена».

Архиепископ обещал свое молитвенное содействие в решении всех проблем нашей страны «с помощью мира, диалога и солидарности, избегая любого насилия».

— Молюсь к Деве Марии, чтобы всегда вдохновляла вас, помогала в тяжелые моменты вашей жизни, — сказал на русском языке Анте Йозич.

Епископское посвящение Анте Йозича, который с 21 мая этого года занял должность апостольского нунция (фактически посла Ватикана) в Беларуси, состоялось в хорватском городе Солин, его совершил 16 сентября государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин.

Напомним, накануне государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин заявил , что Ватикан настаивает на возвращении главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича к своей пастве, а также рассказал, что Святой Престол занимается этой ситуацией.

Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин не впустили в Беларусь из Польши. Позже президент Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, заявив, что католический иерарх выехал из нашей страны для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. Он также сообщил, что появилась информация о наличии у Кондрусевича, помимо белорусского, гражданства другой страны.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что формальной причиной стало то, что паспорт католического иерарха признали недействительным . Глава Департамента по гражданству и миграции МВД на следующий день заявил , что Кондрусевич не лишен белорусского гражданства, а признание его паспорта недействительным связано с проверкой «его принадлежности к гражданству Республики Беларусь и представленных им документов при прохождении процедуры натурализации».