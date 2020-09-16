Американская IT-компания, помогавшая глушить интернет, разорвала контракт с Беларусью?

IT-корпорация Sandvine, которая предоставила белорусскому правительству технологию для фильтрации трафика в интернете, отказалась от дальнейшего сотрудничества с госорганами страны.

заявления компании на Bloomberg. Об этом стало известно 15 сентября изкомпании на Bloomberg.

Компания провела исследования и сделала вывод, что технология использовалась властями Беларуси для блокировки множества сайтов по всей стране во время протестов против президента Александра Лукашенко.

«Это является нарушением прав человека, что автоматически привело к разрыву соглашения. Sandvine серьезно относится к таким злоупотреблениям. Мы презираем использование технологий для создания препятствий свободному распространению информации», - говорится в заявлении корпорации.

Технология была предоставлена белорусским властям в мае этого года. Оборудование разместили в Национальном центре обмена трафиком в Минске . По данным Bloomberg, с его помощью власти могли контролировать до 40% входящего и исходящего трафика.

Продукты Sandvine продолжат работать в Беларуси, однако компания перестанет присылать для них обновления, что оставит белорусских специалистов без технической поддержки. У властей на какое-то время останется возможность фильтровать интернет-трафик в Беларуси, но недолго, заверила Sandvine.

обошелся Беларуси в 56 401 874 доллара. Напомним, в Беларуси проблемы с интернетом начались после объявления результатов голосования 9 августа. Сеть была недоступна сразу же в эту же ночь и восстановлена только утром 12 августа. По данным неправительственной организации NetBloks 1 день без интернетаБеларуси в 56 401 874 доллара.

Проблемы с интернетом периодически возникают до сих пор по выходным, когда в Беларуси проходят акции протеста.