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Американская IT-компания, помогавшая глушить интернет, разорвала контракт с Беларусью?

16.09.2020 18:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

IT-корпорация Sandvine, которая предоставила белорусскому правительству технологию для фильтрации трафика в интернете, отказалась от дальнейшего сотрудничества с госорганами страны. 
 
Об этом стало известно 15 сентября из заявления компании на Bloomberg. 
 
Компания провела исследования и сделала вывод, что технология использовалась властями Беларуси для блокировки множества сайтов по всей стране во время протестов против президента Александра Лукашенко.
 
«Это является нарушением прав человека, что автоматически привело к разрыву соглашения. Sandvine серьезно относится к таким злоупотреблениям. Мы презираем использование технологий для создания препятствий свободному распространению информации», - говорится в заявлении корпорации.
 
Технология была предоставлена белорусским властям в мае этого года. Оборудование разместили в Национальном центре обмена трафиком в Минске. По данным Bloomberg, с его помощью власти могли контролировать до 40% входящего и исходящего трафика.
 
Продукты Sandvine продолжат работать в Беларуси, однако компания перестанет присылать для них обновления, что оставит белорусских специалистов без технической поддержки. У властей на какое-то время останется возможность фильтровать интернет-трафик в Беларуси, но недолго, заверила Sandvine.
 
Напомним, в Беларуси проблемы с интернетом начались после объявления результатов голосования 9 августа. Сеть была недоступна сразу же в эту же ночь и восстановлена только утром 12 августа. По данным неправительственной организации NetBloks 1 день без интернета обошелся Беларуси в 56 401 874 доллара.
 
Проблемы с интернетом периодически возникают до сих пор по выходным, когда в Беларуси проходят акции протеста.
 
 
Теги: Минск
 
 
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IT-корпорация Sandvine, которая предоставила белорусскому правительству технологию для фильтрации трафика в интернете, отказалась от дальнейшего сотрудничества с...
 
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