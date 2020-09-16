«Неправильно судить за то, что я действовала по закону». Суд вынес решение по многодетной маме, собиравшей подписи

Источник материала: Tut.by

Многодетная бобруйчанка Екатерина Корзан, собиравшая подписи за отзыв депутата Ирины Рынейской, 16 сентября оштрафована на 20 базовых величин (540 рублей). Ее судили как участницу несанкционированного массового мероприятия и признали виновной по ч.1 ст. 23.34. Однако женщина с этим не согласна и будет обжаловать судебное решение в вышестоящей инстанции.



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

С сегодняшнего дня 35-летняя Екатерина Корзан является безработной: она ушла с Бобруйского мясокомбината, где трудилась ветеринарным врачом, по соглашению сторон. Впрочем, Екатерина Корзан надеется, что с тремя дипломами о высшем образовании — ветврача, специалиста по управлению АПК и ветеринарно-санитарного эксперта — трудоустроиться сможет без проблем.

— У меня еще есть диплом кинолога и права категории В, так что не пропадем, — добавляет женщина.

Пока же семье из пятерых человек придется какое-то время жить на зарплату мужа, которая составляет 700−800 рублей.

— Муж — донор, а это еще 160 рублей в месяц. Но все равно будет непросто. Наших двух зарплат раньше едва хватало на кредит за квартиру, коммуналку и еду.

Екатерина Корзан рассказала, что и дальше планирует заниматься вопросом отзыва депутата Рынейской: необходимое количество подписей для проведения собрания уже собрано, на этой неделе они будут переданы в горсовет.

Комментируя решение суда Бобруйского района и Бобруйска о штрафе в 20 базовых величин, женщина отметила:

— Это неправильно, считаю, — штрафовать за то, что я действовала по закону и собирала подписи, но не участвовала в митинге.

Екатерина Корзан также поблагодарила всех неравнодушных бобруйчан, которые помогли ей найти адвоката, оплатить его услуги, поддерживали ее в суде и под стенами ОВД.

— Когда 2 сентября около полуночи меня отпустили после 8 часов нахождения в отделении, на улице собрались незнакомые люди, встретили с чаем и едой. Это было очень трогательно.

Напомним, Екатерина Корзан днем 30 августа она пришла на площадь Ленина, где к тому времени собрались участники мирной воскресной акции протеста. Женщина рассчитывала получить подписи неравнодушных горожан для инициирования собрания с участием депутата Рынейской. В сборе подписей для проведения собрания Екатерина ничего противоправного не видела, считала это легитимной процедурой. Поэтому была удивлена и напугана, когда 2 сентября ее задержали на улице.