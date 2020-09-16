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В Пинске осудили 80-летнего бывшего директора школы, который выступил на митинге

16.09.2020 20:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 сентября в Пинске за участие в несанкционированном мероприятии судили 80-летнего педагога Григория Семеновича Бурвана, пишет «Медиа-Полесье».


Григорий Бурван. Фото: Медиа-Полесье

16 августа он выступил на площади Ленина перед несколькими сотнями пинчан, протестующими против фальсификации выборов и насилия со стороны правоохранительных органов.

Спустя некоторое время Григория Семеновича навестил милиционер и составил административный протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. 16 сентября пенсионера вызвали в суд.

От сказанного на площади в присутствии многих сотен людей и десятка милиционеров Григорий Семенович не отказался.

— Я узнал, что будет митинг в городе. Думаю, пойду и я, посмотрю на людей, себя покажу. Пошел, посмотрел, послушал что люди говорят. Нормальные люди, глаза нормальные, ни одного наркомана я там не увидел, никто там никому ничего не «отстегивает». Люди выступают, плачут. Среди присутствовавших на митинге много моих учеников. Подходят, здороваются, руки пожимают. Я послушал, что они говорят, и решил высказаться по поводу того, что происходит со мной и с теми, кто был на площади. Попросил микрофон и выступил. Сошел с трибуны. Мои ученики подходят ко мне, руку жмут, обнимают. Аплодисменты были. А я думаю, а что я такого существенного сказал? Вроде бы ничего существенного, просто высказал свое мнение. Но после того, как люди стали подходить, обнимать, значит, что-то я существенное сказал, чем-то я тронул душу людей…

В суде мужчина сказал, что не понимает сути обвинения:

— Я защищал Конституцию. Я защищал государство, родину. Я защищал ее от узурпации и насильственного удержания власти, что является тягчайшим преступлением…

Как только Григорий Семенович закончил свою непродолжительную речь, судья огласил решение. Григория Бурвана признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и вынесли ему предупреждение.

 
 
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Его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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