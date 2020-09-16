Суд оправдал инвалида по слуху, который «громко выкрикивал лозунги»

Источник материала: Tut.by

Суд Железнодорожного района Гомеля 16 сентября оправдал 23-летнего Александра. Парень, который является инвалидом по слуху, по версии милиции, «активно участвовал в митинге и громко выкрикивал лозунги». О случившемся рассказало «Радыё Свабода» .



Иллюстративное фото. Сергей Комков, TUT.BY

Молодого человека задержали еще 12 августа.

— Саша сидел на остановке, ждал автобуса. Приехал автобус, а с ним и автозак. Саша уже заходил в автобус, его оттуда выхватили омоновцы и потянули в автозак. Он показывал на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу… Потом были синяки, и на спине тоже, — рассказала мама Александра, сам он мало и плохо говорит.

В тот вечер телефон сына был недоступен, и женщина кинулась его искать. Нашла в Железнодорожном РУВД.

— Потом Саша рассказал, что его ставили на колени в автозаке. Не позволяли поднимать голову, положили лицом вниз в РУВД. А его нельзя бить! У него сердце больное, зрение плохое и слух. Он остатки слуха может потерять, если его ударить, — говорит женщина.

Она рассказывает, что очень перепугалась в тот вечер и буквально на коленях просила в РУВД, чтобы сына отпустили.

— Он же без переводчика не понимает ничего. Они не имели права его допрашивать. Да и что он мог сказать, если плохо разговаривает, — только я его понимаю.

Женщина говорит, что не обращалась с жалобами в Следственный комитет и милицию: «Мне тогда не до того было».

16 сентября суд посчитал вину Александра недоказанной и оправдал его.