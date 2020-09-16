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"Гродно Азот" с 18 сентября остановит на ремонт несколько цехов

17.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 16 сен – Sputnik, Инна Гришук. С 18 сентября на ОАО "Гродно Азот" должен начинаться плановый ремонт в нескольких цехах, во время которого будет временно остановлено производство продукции, сообщает пресс-служба предприятия.

Первыми в режим ремонта планируют перевести цех карбамид-3 и цех аммиак-4 – один из двух цехов по производству аммиака на "Гродно Азот". Ремонтные работы будут длиться 25 суток. 

© Sputnik / Инна Гришук
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Как сообщают на предприятии, проводить ремонтные работы начнут также в цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) и цехе карбамид-2. В цехе АКиКАС ремонт продлится с 21 сентября по 10 октября.

В цехе карбамид-2 ремонтные работы будут вестись на двух технологических нитках. На время их общей остановки произведут общую остановку отделений слабой азотной кислоты цеха АкиКАС. Ожидается, что остановка цеха по производству аммиака начнется с 17 сентября, а остановка связанного с ним цеха карбамид-3 – спустя несколько дней.

Как ранее писал Sputnik, за несколько дней до планового ремонта цеха по производству аммиака – вечером 15 сентября – произошла аварийная остановка другого цеха, ремонт в котором не был запланирован. Причиной аварийной остановки стал отказ одного из датчиков контроля уровня в сепараторе. Неполадку вскоре устранили, к утру цех вернулся к нормальной работе.

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Теги: Гродно
 
 
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Плановые ремонтные работы будут проводиться сразу в нескольких цехах и продлятся в общей сложности почти месяц.
 
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