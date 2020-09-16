Меньше бумажек: в Беларуси упрощены правила охоты и ведения охотхозяйства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым комплексно корректируется правовое регулирование в сфере охоты, сообщили в пресс-службе главы государства.

Изменения и дополнения в правила охоты были вынесены на обсуждение общественности, в нем принимали участие законодатели, охотники, предприниматели. В итоге новый указ президента разделил действующие Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты на два самостоятельных правовых акта: Правила ведения охотничьего хозяйства и Правила охоты.

"При этом в Правилах охоты исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты: упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к государственному удостоверению на право охоты, пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты", - сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.

Кроме того, указам снижен минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безоружейной охотой (с 18 до 16 лет), уточнены сроки и способы охоты на охотничьих животных некоторых видов.

Также введено регулирование объемов добычи охотничьих животных ненормируемых видов (водоплавающая, полевая пернатая дичь, пушные звери), в том числе мигрирующих гусей и уток.

Медсправка - один раз в пять лет

Согласно указу, Правилами ведения охотничьего хозяйства устанавливается обязанность охотопользователя предоставлять охотникам информацию о границах угодий, порядке реализации и стоимости охотничьих путевок, об особенностях организации охоты.

Кроме того, закрепляется обязательное наличие в штате охотопользователя должностного лица, имеющего специальную профессиональную подготовку в области ведения охотничьего хозяйства или опыт работы в таком хозяйстве не менее пяти лет, говорится в указе.

Также документом увеличены сроки действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия (с трех до пяти лет), а также медицинской справки о состоянии здоровья для получения и продления разрешения на хранение и ношение гражданского оружия (с одного года до пяти лет).