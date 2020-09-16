МИД: Если украинская сторона не сможет открыть границу, мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. "Если украинская сторона не сможет открыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси. Сделаем все, что в наших силах, чтобы максимально помочь людям", — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, комментируя ситуацию с застрявшими на белорусско-украинской границе хасидами.

"Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации. Тем более известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая вип-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. А на каком основании дискриминируют именно эту группу?" — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

"Неужели расстояние в 200 километров от Киева — это настолько далеко, что украинская сторона не воспринимает лишения и страдания остановленных на границе людей, среди которых много женщин и детей?" — возмутился Глаз.

МИД "настоятельно" призвал украинские власти "уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма". "Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле", — сказал пресс-секретарь. "Это живые люди, которые транзитом оказались на белорусской земле, следуя в Украину. И, извините, мы не можем их бросить на произвол судьбы у закрытой украинцами границы", — подчеркнул он.

Глаз отметил, что ранее через белорусские посольства в Израиле и отдельных других странах израильские компетентные органы и еврейские религиозные структуры были проинформированы о невозможности въезда паломников с территории Беларуси в Украину ввиду принятых украинской стороной ограничительных мер. "Однако паломники продолжают прибывать в нашу страну. Поэтому для помощи верующим задействуются все силы, в том числе по линии ГПК, МВД и иных вовлеченных организаций", — отметил представитель белорусского МИД.

Как сообщал БелаПАН, офис президента Украины Владимира Зеленского 16 сентября выступил с заявлением о ситуации с хасидами, в котором призвал белорусские власти "прекратить создавать дополнительное напряжение на границе" и не распространять неправдивые обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все-таки может быть открыта для иностранцев".

Офис президента сообщает, что сейчас на границе между Беларусью и Украиной пребывает до двух тысяч паломников-хасидов. "Большинство из них прибыли из Израиля, поверив слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Белорусские власти некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи", — отмечается в заявлении.

Официальный Киев напоминает, что Украина вынуждена была принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что "делает невозможным проведение массовых мероприятий, в том числе религиозного характера". "Так же, как весной, мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас поясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умани Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", — подчеркивает Офис президента.

Офис украинского лидера считает, что "каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах".

Вечером 15 сентября пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что он поручил правительству связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов.

"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", — заявила Эйсмонт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД: Если украинская сторона не сможет открыть границу, мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси Минск, 16 сентября. "Если украинская сторона не сможет открыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси. Сделаем все, что в...

БелаПАН.