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«Почему многие забыли про закон, конституцию и права граждан?» Адвокаты записали видеообращение
17.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские адвокаты записали видеообращение в котором высказались о ситуации в стране и заявили, что их коллеги Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе.
Видео:
— Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе, — говорят адвокаты.
В обращении они также говорят о том, что в стране забыли про конституцию, закон и права граждан. Людей задерживают избивают и судят, а свидетелями в суде выступают люди в балаклавах. При этом их лишают юридической помощи.
— У нас одна цель — соблюдение законности и верховенство права, — отмечают они.
Под видеообращением подписались 79 адвокатов.
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Белорусские адвокаты записали видеообращение в котором высказались о ситуации в стране и заявили, что их коллеги Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе.
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