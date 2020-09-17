«Почему многие забыли про закон, конституцию и права граждан?» Адвокаты записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

Белорусские адвокаты записали видеообращение в котором высказались о ситуации в стране и заявили, что их коллеги Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе.

Видео: Naviny.by /YouTube

— Наши коллеги Максим Знак и Илья Салей арестованы. Они выполняли свои профессиональные обязанности, они действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле. На их месте может оказаться каждый из нас. Максим Знак и Илья Салей должны быть на свободе, — говорят адвокаты.

В обращении они также говорят о том, что в стране забыли про конституцию, закон и права граждан. Людей задерживают избивают и судят, а свидетелями в суде выступают люди в балаклавах. При этом их лишают юридической помощи.

— У нас одна цель — соблюдение законности и верховенство права, — отмечают они.

Под видеообращением подписались 79 адвокатов.