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В Пинском районе задержали наркоторговцев, которые маскируются под грибников

17.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинском районе торговцы наркотиками маскируются под грибников и прячут в лесах закладки, сообщает медиахолдинг «Варяг».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На сегодняшний день задержано семь закладчиков и 20 клиентов. По данным милиции, и те, и другие маскируются под грибников.

Координаты тайника продавцы передают в мессенджерах и соцсетях. А затем покупатели с телефонами бродят по лесу, чем вызывают подозрения у настоящих грибников.

«Их замечают любители грибов и ягод, которые почти ежедневно бывают в лесах. Многие видели молодых людей со смартфонами, которые рыли ямы, снимали мох, что-то искали, но вряд ли грибы», — рассказали в Пинском РОВД, добавив, что милиция усилила контроль за «грибными» местами.

 
 
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