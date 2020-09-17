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В Пинском районе задержали наркоторговцев, которые маскируются под грибников
17.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе торговцы наркотиками маскируются под грибников и прячут в лесах закладки, сообщает
На сегодняшний день задержано семь закладчиков и 20 клиентов. По данным милиции, и те, и другие маскируются под грибников.
Координаты тайника продавцы передают в мессенджерах и соцсетях. А затем покупатели с телефонами бродят по лесу, чем вызывают подозрения у настоящих грибников.
«Их замечают любители грибов и ягод, которые почти ежедневно бывают в лесах. Многие видели молодых людей со смартфонами, которые рыли ямы, снимали мох, что-то искали, но вряд ли грибы», — рассказали в Пинском РОВД, добавив, что милиция усилила контроль за «грибными» местами.
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Милиция усилила контроль за «грибными» местами.
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