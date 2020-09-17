Мужчина ударил по лицу начальника поезда, когда тот не разрешил войти пьяным в вагон

Источник материала: Tut.by

Патрульные Минского ОВД на транспорте задержали жителя Минской области, ударившего по лицу начальника поезда. Об этом в милиции рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начальник поезда «Минск-Гомель» сообщил в милицию, что неизвестный пьяный мужчина ударил его в лицо и скрылся.

— Установлено, что незадолго до отправления поезда подозреваемый вместе с товарищем на платформе железнодорожного вокзала употребляли алкоголь. На это обратил внимание начальник поезда, который потом не разрешил ему пройти в вагон в пьяном виде, — рассказала начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Мужчину задержали на вокзале, это 32-летний житель Минской области. Он признался, что ударил начальника поезда. Во время досмотра его личных вещей милиционеры обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Потом банку с таким же нашли и в квартире, которую арендует гражданин. Вещество направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело.