Внучки Лукашенко, смертность в Беларуси, обвинение Колесниковой и кто не работал - все за вчера

Ситуация с хасидами, которые застряли между Беларусью и Украиной, пока не разрешилась. В Офисе президента Украины заявили, что белорусские власти своими непродуманными заявлениями создают напряжение на границе, а в МИД Беларуси обвинили Украину в «забалтывании проблемы» с паломниками-хасидами вместо ее решения. Мы же своими глазами посмотрели, что там происходит.
Шесть дней на территории посольства Швеции в Минске находятся Виталий и Владислав Кузнечики, которые попросили политического убежища (что помнит о таких случаях история). Сейчас Европейский суд по правам человека рассматривает ходатайство на предоставление обеспечительных мер в отношении мужчин.
Внучки Александра Лукашенкозабрали документы из Лицея БГУ. Информацию подтвердила нам одна из девушек — Анастасия. Ранее документы из лицея забрал и младший сын президента. Где будут учиться молодые люди, неизвестно.
S&P Global Ratings прогнозирует, что затянувшаяся повышенная неопределенность в Беларуси может негативно сказаться на доступе Беларуси к международным рынкам капитала в ближайшие год-полтора и окажет давление на суверенный кредитный рейтинг. Что это означает для страны и для граждан?
Один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании едет на переговоры в Минск. Что случилось?
Вчера представители МВД провели брифинг. Краткие итоги: информация об изнасилованиях со стороны силовиков — фейк, данные более чем 300 сотрудников милиции с 9 августа попали в Сеть, 21 человеку грозят реальные сроки. А еще ведомство предлагает разрешить милиционерам выступать в суде под вымышленными именами. Причина — сотрудникам нужна дополнительная защита, потому что сейчас на них оказывается давление.
В начале сентября на некоторые государственные интернет-ресурсы Беларуси были предприняты атаки. На них размещались послания от неких «киберпартизан Беларуси». Поговорили с людьми, которые занимаются инфобезопасностью в Беларуси, на тему, кем могут быть эти «киберпартизаны» и на что способны.
Недавно в системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. Оказалось, что смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд. Официальных пояснений такого роста пока нет. В Минздраве заявили, что можно будет сделать какие-то выводы, когда цифры будут изучены. Сравнили нашу ситуацию с другими странами.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
Редактор Лилия Латогурская проработала на госТВ 18 лет и ушла. Она рассказала, почему ушла не сразу после выборов, что она будет делать дальше и как в ее семье относятся к работе на телевидении.
Это мультик, но вовсе не для детей. «Это рассказ обо всех нас», — говорит автор анимационного проекта о событиях в Беларуси, созданный более 50 аниматорами из 19 стран.
Журналист Наталья Лубневская 10 августа вышла на работу, но вернулась оттуда не домой — в больницу. На акции протеста, которую освещала журналист, ее ранили в ногу резиновой пулей. Девушка провела в больнице месяц. «Я не сразу поняла, что произошло. Думала, может, в меня отскочил камень какой-то. А потом вижу, что ткань джинсов прожжена, в ноге дырка и оттуда течет кровь», — рассказала Наталья.
12−13 сентября снова прошли акции протеста, в этот раз не обошлось без жестких задержаний. Поговорили с некоторыми задержанными в последние выходные о том, как это было. Студент БГУИРзаявил в суде, что его избили в милиции. МВД сняло с ним ролик, в ведомстве заявили, что сила к парню не применялась, а он решил хайпануть на топовой сейчас теме. Кстати, парень получил 10 суток ареста. Тем временем в Кореличах 13-летнего подростка милиция винит в нарушении закона о массовых мероприятиях — якобы он призывал жителей райцентра выходить на митинги. Наказать хотят его мать.
Конец августа показал высокий спрос на автоконфискат. По большому счету, всплески и падения продаж автоконфиската ничем не отличаются от «волнений» на авторынке в целом. Поискали интересные экземпляры.
А что происходит на рынке коммерческой недвижимости? Как отреагировал на происходившее в первом полугодии рынок торговых и офисных помещений, а также чего можно ожидать дальше?
О СПОРТЕ
Бывший министр внутренних дел Игорь Шуневичстал новым гендиректором минского «Динамо». В начале недели Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета «Динамо». Эту должность в итоге занял Дмитрий Басков. Таким образом, на главных должностях клуба, по сути, произошла рокировка.
«Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что вынуждена покинуть Национальную школу красоты. «Мне всегда было важно находиться в ладах со своей совестью. «По жизни я остро реагирую на несправедливость, и в таких случаях личные интересы всегда отходят на второй план. Если я внутренне не согласна с происходящим, то не буду делать вид, что все хорошо. Мне важно чувствовать внутреннюю свободу», — рассказала в интервью Ольга.
Брестское «Динамо» в Тель-Авиве проиграло «Маккаби» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и выбыло из главного клубного турнира Европы. Смотрите, как прошла игра.