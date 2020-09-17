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Внучки Лукашенко, смертность в Беларуси, обвинение Колесниковой и кто не работал - все за вчера

17.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера некоторые компании решили прекратить работу в знак солидарности, снова судили журналистов зарегистрированных в Беларуси СМИ (два фотокорреспондента получили по 11 суток ареста), а в Речице и Пинске за участие в акциях судили 79-летнюю женщину и 80-летнего мужчину (они получили предупреждения). Кратко рассказываем о важных событиях среды.

САМОЕ ВАЖНОЕ


  • Шесть дней на территории посольства Швеции в Минске находятся Виталий и Владислав Кузнечики, которые попросили политического убежища (что помнит о таких случаях история). Сейчас Европейский суд по правам человека рассматривает ходатайство на предоставление обеспечительных мер в отношении мужчин.
  • Члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение, а к хозяевам здания, где снимал офис штаб Бабарико, пришли силовики.
  • Внучки Александра Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ. Информацию подтвердила нам одна из девушек — Анастасия. Ранее документы из лицея забрал и младший сын президента. Где будут учиться молодые люди, неизвестно.
  • S&P Global Ratings прогнозирует, что затянувшаяся повышенная неопределенность в Беларуси может негативно сказаться на доступе Беларуси к международным рынкам капитала в ближайшие год-полтора и окажет давление на суверенный кредитный рейтинг. Что это означает для страны и для граждан?
  • Один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании едет на переговоры в Минск. Что случилось?
  • Вчера представители МВД провели брифинг. Краткие итоги: информация об изнасилованиях со стороны силовиков — фейк, данные более чем 300 сотрудников милиции с 9 августа попали в Сеть, 21 человеку грозят реальные сроки. А еще ведомство предлагает разрешить милиционерам выступать в суде под вымышленными именами. Причина — сотрудникам нужна дополнительная защита, потому что сейчас на них оказывается давление.
  • В начале сентября на некоторые государственные интернет-ресурсы Беларуси были предприняты атаки. На них размещались послания от неких «киберпартизан Беларуси». Поговорили с людьми, которые занимаются инфобезопасностью в Беларуси, на тему, кем могут быть эти «киберпартизаны» и на что способны.
  • Недавно в системе ООН появились данные о смертности в Беларуси. Оказалось, что смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд. Официальных пояснений такого роста пока нет. В Минздраве заявили, что можно будет сделать какие-то выводы, когда цифры будут изучены. Сравнили нашу ситуацию с другими странами.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • Редактор Лилия Латогурская проработала на госТВ 18 лет и ушла. Она рассказала, почему ушла не сразу после выборов, что она будет делать дальше и как в ее семье относятся к работе на телевидении.
  • Это мультик, но вовсе не для детей. «Это рассказ обо всех нас», — говорит автор анимационного проекта о событиях в Беларуси, созданный более 50 аниматорами из 19 стран.
  • Журналист Наталья Лубневская 10 августа вышла на работу, но вернулась оттуда не домой — в больницу. На акции протеста, которую освещала журналист, ее ранили в ногу резиновой пулей. Девушка провела в больнице месяц. «Я не сразу поняла, что произошло. Думала, может, в меня отскочил камень какой-то. А потом вижу, что ткань джинсов прожжена, в ноге дырка и оттуда течет кровь», — рассказала Наталья.


  • 12−13 сентября снова прошли акции протеста, в этот раз не обошлось без жестких задержаний. Поговорили с некоторыми задержанными в последние выходные о том, как это было. Студент БГУИР заявил в суде, что его избили в милиции. МВД сняло с ним ролик, в ведомстве заявили, что сила к парню не применялась, а он решил хайпануть на топовой сейчас теме. Кстати, парень получил 10 суток ареста. Тем временем в Кореличах 13-летнего подростка милиция винит в нарушении закона о массовых мероприятиях — якобы он призывал жителей райцентра выходить на митинги. Наказать хотят его мать.

  • Конец августа показал высокий спрос на автоконфискат. По большому счету, всплески и падения продаж автоконфиската ничем не отличаются от «волнений» на авторынке в целом. Поискали интересные экземпляры.

  • А что происходит на рынке коммерческой недвижимости? Как отреагировал на происходившее в первом полугодии рынок торговых и офисных помещений, а также чего можно ожидать дальше?

О СПОРТЕ

  • Бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич стал новым гендиректором минского «Динамо». В начале недели Шуневич покинул пост председателя Наблюдательного совета «Динамо». Эту должность в итоге занял Дмитрий Басков. Таким образом, на главных должностях клуба, по сути, произошла рокировка.


  • «Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что вынуждена покинуть Национальную школу красоты. «Мне всегда было важно находиться в ладах со своей совестью. «По жизни я остро реагирую на несправедливость, и в таких случаях личные интересы всегда отходят на второй план. Если я внутренне не согласна с происходящим, то не буду делать вид, что все хорошо. Мне важно чувствовать внутреннюю свободу», — рассказала в интервью Ольга.
  • Брестское «Динамо» в Тель-Авиве проиграло «Маккаби» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов и выбыло из главного клубного турнира Европы. Смотрите, как прошла игра.

Все новости среду, 16 сентября

Кстати, в Минске стартует новый Gastrofest, столько вкусных блюд предлагают заведения, ммм. А вы заметили, что некоторые заведения готовят еду и напитки в белых и красных тонах? Не забудьте, сегодня погода изменится (а как чудесно было вчера): обещают похолодание. Удачного вам дня!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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