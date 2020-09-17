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Оранжевый уровень опасности. В четверг ожидаются грозы и сильный ветер

17.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром ожидаются грозы в западных и центральных районах. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«17 сентября, в четверг, до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны», — говорится в сообщении.

Кроме того днем 17 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Рекомендации МЧС при грозе

  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 
 
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Сегодня утром ожидаются грозы в западных и центральных районах. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер.
 
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