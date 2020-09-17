Оранжевый уровень опасности. В четверг ожидаются грозы и сильный ветер

Сегодня утром ожидаются грозы в западных и центральных районах. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.
«17 сентября, в четверг, до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны», — говорится в сообщении.
Кроме того днем 17 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Рекомендации МЧС при грозе
Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).