Оранжевый уровень опасности. В четверг ожидаются грозы и сильный ветер

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром ожидаются грозы в западных и центральных районах. В течение дня они пройдут и на востоке страны. Кроме того, прогнозируется сильный ветер. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«17 сентября, в четверг, до 11 часов в западных и центральных районах ожидаются грозы, которые в течение дня распространятся на восток страны», — говорится в сообщении.

Кроме того днем 17 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Рекомендации МЧС при грозе Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. Рекомендации МЧС при сильном ветре: уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).