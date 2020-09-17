Подготовка к отопительному сезону завершается в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Подготовка жилищного фонда к отопительном сезону завершается в Минске, об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез.

По его словам, жилищные организации города уже получили 34 из 38 паспортов готовности домов к отопительному сезону. Оставшиеся четыре паспорта планируется выдать в ближайшее время.

Кремез рассказал, что в ходе подготовки к отопительному сезону во всех 6440 домах Минска с центральным отоплением отремонтировали внутренние системы отопления. Кроме того, полностью выполнен план по гидропромывке систем отопления, ремонту водонагревателей, циркулярных и повысительных насосов, электрооборудования, теплоизоляции, кровель, стыков стеновых панелей, установлено остекление в местах общего пользования.

"Утепление ограждающих конструкций выполнено на 103%, общая площадь составила 51568 квадратных метров, ремонт балконов – на 105% (1636 единиц), водоотводящих устройств – на 101% (20579 погонных метров)", – цитирует представителя жилищного хозяйства агентство " Минск-Новости ".

Сейчас на техобслуживании предприятий ЖКХ столицы находятся также 614 жилых домов с газовым оборудованием. При подготовке к осенне-зимнему периоду там было прочищено более 9,5 тысячи дымовых и 18,8 тысячи вентиляционных каналов. Все они технически исправны.