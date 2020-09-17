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Тихановская заявила о подготовке «списка Тарайковского», который передаст Украине, России, ЕС и США

17.09.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готовит «список Тарайковского», куда войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе». Сообщение об этом появилось в ее телеграм-канале. Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, она покинула Беларусь после выборов президента.


Фото: Reuters

— Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться, — сказано в сообщении.

Тихановская предлагает силовикам «остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа».

«В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания». — пишет экс-кандидат.

Напомним, Александр Тарайковский погиб 10 августа на улице Притыцкого, где прошла акция протеста. В свидетельстве о смерти написано, что основная причина смерти мужчины — открытая рана грудной клетки: мужчина погиб от массовой потери крови. Ход проверок по погибшим демонстрантам силовики пока не комментируют.

Силовики неоднократно заявляли о давлении, травле и поступающих угрозах сотрудникам органов внутренних дел и чиновникам. По данным МВД, в стране возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз в отношении сотрудников ОВД, а с 9 августа в Сеть попали данные более чем 300 сотрудников милиции.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готовит «список Тарайковского», куда войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые...
 
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