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Тихановская заявила о подготовке «списка Тарайковского», который передаст Украине, России, ЕС и США
17.09.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готовит «список Тарайковского», куда войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе». Сообщение об этом
— Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его «списком Тарайковского». Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован, и будет постоянно расширяться, — сказано в сообщении.
Тихановская предлагает силовикам «остановить насилие и перейти на сторону беларусского народа».
«В противном случае вам не избежать справедливого суда и наказания». — пишет экс-кандидат.
Напомним, Александр Тарайковский
Силовики неоднократно заявляли о давлении, травле и поступающих угрозах сотрудникам органов внутренних дел и чиновникам. По
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готовит «список Тарайковского», куда войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые...
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